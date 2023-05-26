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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Мінфіні назвали суму, яку потребує Україна цього року на відновлення

міністр Сергій Марченко
Фото: Міністерство фінансів

Цьогоріч Україна потребує $6,5 млрд на відновлення.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі групи країн-членів МВФ та Світового банку в Чорногорії.

Так, потреби першочергового відновлення України на 2023 рік становлять $14,1 млрд для п’яти ключових сфер. Це енергетичний сектор ($3,3 млрд), гуманітарне розмінування ($400 млн), відновлення зруйнованого та пошкодженого житла – $1,9 млрд.

Потреби на відновлення критичної та соціальної інфраструктури становлять $5,8 млрд, ще $2,8 млрд потребує приватний сектор.

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Уряд України передбачив у держбюджеті на 2023 рік на першочергове відновлення $3,3 млрд. Наші міжнародні партнери надали гарантії на близько $4,3 млрд. Водночас незабезпечені першочергові потреби у відновленні цьогоріч становлять близько $6,5 млрд.

– Отже, вчасне залучення цих коштів має вирішальне значення для створення належних умов проживання людей, повернення мігрантів та сприяння економічному зростанню України, – зазначив міністр фінансів.

Наступного року Європейський банк реконструкції та розвитку планує витратити €1,5 млрд в Україні на підтримку інфраструктури та економіки. Це доповнює €3 млрд, заплановані на 2022 і решту цього року.

Джерело: Мінфін
Війна в Україні, Мінфін, Світовий банк, Україна
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Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

Артур Свинаренко
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