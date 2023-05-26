В Минфине назвали сумму, в которой нуждается Украина в этом году на восстановление

В этом году Украина нуждается в $6,5 млрд на восстановление.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время встречи группы стран-членов МВФ и Всемирного банка в Черногории.

Так, потребности первоочередного восстановления Украины на 2023 год составляют $14,1 млрд для пяти ключевых сфер. Это энергетический сектор ($3,3 млрд), гуманитарное разминирование ($400 млн), восстановление разрушенного и поврежденного жилья — $1,9 млрд.

Потребности на восстановление критической и социальной инфраструктуры составляют $5,8 млрд, еще в $2,8 млрд нуждается частный сектор.

Правительство Украины предусмотрело в госбюджете на 2023 год на первоочередное восстановление $3,3 млрд. Наши международные партнеры предоставили гарантии на около $4,3 млрд. В то же время, необеспеченные первоочередные потребности в восстановлении в этом году составляют около $6,5 млрд.

— Так что своевременное привлечение этих средств имеет решающее значение для создания надлежащих условий проживания людей, возвращения мигрантов и содействия экономическому росту Украины, — отметил министр финансов.

В следующем году Европейский банк реконструкции и развития планирует потратить €1,5 млрд в Украине на поддержку инфраструктуры и экономики. Это дополняет €3 млрд, запланированные на 2022 и остаток этого года.

Источник : Минфин

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