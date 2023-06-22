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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Україна отримає додаткові $1,75 млрд допомоги від союзників

світовий банк
Фото: Getty Images

Україна отримає ще $1,75 млрд фінансової підтримки через Світовий банк у рамках проєкту PEACE (Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні).

Фінансування передбачатиме гарантовану Великою Британією позику Світового банку на суму $500 млн, гранту на суму $1,25 млрд від США та гранту на суму $15 млн від уряду Фінляндії.

Гроші спрямують на підтримку сфери охорони здоров’я, освіти, виплату пенсій, соціальну допомогу та на заробітну плату працівників, які надають важливі державні послуги.

Україна отримає гроші після того, як Світовий банк матиме підтвердження про здійснення узгоджених витрат.

Із червня 2022 року у рамках цього проєкту Світового банку фінансуються зарплати і соціальні виплати для майже 13 млн українців, зокрема і 10 млн пенсіонерів, пів мільйона освітян, 145 тис. держслужбовців, 56 тис. працівників ДСНС та понад 3 млн людей, які потребують соціальної допомоги та внутрішньо переміщених осіб.

Зараз обсяги екстреного фінансування на підтримку України від Світового банку сягнули близько $35 млрд.

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Джерело: Європейська правда

Світовий банк, Фінансування
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