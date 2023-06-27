Експерт розповів, чого очікувати від курсу долара у липні

Курс долара у липні 2023 року не зазнає суттєвих змін і залишиться на тому ж рівні, що і у червні.

Про це в коментарі Фактам ICTV заявив економічний експерт, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

– Упевнений, що нічого змінюватись не буде. Національний банк на сьогодні вивів співвідношення готівки й безготівки на той рівень, який вважав за потрібне, – вважає експерт.

Пендзин зазначив, що Нацбанку вдалось наростити валютні резерви до $39 млрд. Окрім того, планується зменшення ставки рефінансування, що говорить про стабільність фінансової системи.

Економічний експерт прогнозує, що курс коливатиметься в межах 37-38 грн за долар.

Раніше директор Національного наукового центру Інститут аграрної економіки Юрій Лупенко заявив, що динаміка зростання споживчих цін на продукти харчування поступово стабілізується. За його словами, можна очікувати сповільнення зростання і навіть зниження середніх споживчих цін на окремі продукти харчування.

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