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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Євро продовжує дорожчати: курс валют в Україні 14 липня

євро валюта
Фото: Pixabay

Сьогодні, 14 липня, Національний банк України офіційний курс євро встановив на рівні 40,85 грн. Днем раніше євро коштувало 40,28 грн.

Офіційний курс американського долара лишається без змін – 36,56 грн.

Який курс валют в банках України 14.07.2023:

Курс валют в Україні на 14.07.2023: скільки коштує долар і євро

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,35 41,35
Долар 36,60 37,20

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,90 41,90
Долар 36,75 37,75

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,85 40,90
Долар 36,55 37,45

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,70 41,90
Долар 36,70 37,50

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,00 42,10
Долар 36,75 37,45
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Курс валют в Україні, Курс долара, Ощадбанк, ПриватБанк
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