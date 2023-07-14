Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Євро продовжує дорожчати: курс валют в Україні 14 липня
Сьогодні, 14 липня, Національний банк України офіційний курс євро встановив на рівні 40,85 грн. Днем раніше євро коштувало 40,28 грн.
Офіційний курс американського долара лишається без змін – 36,56 грн.
Який курс валют в банках України 14.07.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,35
|41,35
|Долар
|36,60
|37,20
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,90
|41,90
|Долар
|36,75
|37,75
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,85
|40,90
|Долар
|36,55
|37,45
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,70
|41,90
|Долар
|36,70
|37,50
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,00
|42,10
|Долар
|36,75
|37,45
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Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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