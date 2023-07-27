З 10,6% до 6%: НБУ поліпшив прогноз інфляції на найближчі три роки
Споживча інфляція в Україні з початку року сповільнилася з понад 26% до 12,8% у червні. З урахуванням позитивної динаміки першого півріччя, НБУ також суттєво поліпшив прогноз інфляції на цей рік – з 14,8% до 10,6%.
Про це заявив на брифінгу голова Нацбанку України Андрій Пишний.
– Зростання цін сповільнюватиметься за рахунок поступового зниження світової інфляції та все ще доволі жорстких монетарних умов в Україні. НБУ забезпечуватиме стійкість валютного ринку та достатній рівень привабливості гривневих активів. Це обмежуватиме ціновий тиск, – пояснив банкір.
Також, за його словами, вагоме значення матиме незмінність тарифів на більшість комунальних послуг, водночас наголосив, що надалі споживчі ціни знижуватимуться повільніше, що пов’язано з поверненням довоєнного рівня оподаткування пального та червневим підвищенням цін на електроенергію для побутових споживачів, а також російськими теракти на Півдні України, зокрема підривом Каховської ГЕС.
– У наступні роки тенденція до зниження інфляції збережеться – у 2024 році вона знизиться до 8,5%, а в 2025 році − до 6%. Зменшення безпекових ризиків дозволить відновити оптимальні логістичні шляхи, розширити виробництво та наростити врожаї. Це відкриє шлях для інвестицій в Україну. Сповільненню інфляції сприятиме і подальше зниження світових цін, – додав Пишний.
На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.Христина Величанська