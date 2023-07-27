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Экономика
Валентина Летяк, редактор ленты

С 10,6% до 6%: НБУ улучшил прогноз инфляции на ближайшие три года

Інфляція
Фото: Depositphotos

Потребительская инфляция в Украине с начала года замедлилась с более 26% до 12,8% в июне. С учетом положительной динамики первого полугодия, НБУ также существенно улучшил прогноз инфляции на этот год — с 14,8% до 10,6%.

Об этом заявил на брифинге глава Нацбанка Украины Андрей Пышный.

— Рост цен будет замедляться за счет постепенного снижения мировой инфляции и все еще довольно жестких монетарных условий в Украине. НБУ будет обеспечивать устойчивость валютного рынка и достаточный уровень привлекательности гривневых активов. Это будет ограничивать ценовое давление, — объяснил банкир.

Также, по его словам, большое значение будет иметь неизменность тарифов на большинство коммунальных услуг, одновременно отметил, что в дальнейшем потребительские цены будут снижаться медленнее, что связано с возвращением довоенного уровня налогообложения топлива и июньским повышением цен на электроэнергию для бытовых потребителей, а также российскими теракты на Юге Украины, в частности подрывом Каховской ГЭС.

— В последующие годы тенденция к снижению инфляции сохранится — в 2024 году она снизится до 8,5%, а в 2025 году — до 6%. Уменьшение рисков безопасности позволит восстановить оптимальные логистические пути, расширить производство и нарастить урожаи. Это откроет путь для инвестиций в Украину. Замедлению инфляции будет способствовать и дальнейшее снижение мировых цен, — добавил Пышный.

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Источник: НБУ
Інфляція, Война в Украине, Экономика Украины, НБУ, Цены
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