Що відомо про виплати від ООН у 13 200 грн та як її отримати: інструкція
ООН надає грошову допомогу українцям, які постраждали внаслідок воєнних дій та відповідають критеріям вразливості, щоб задовольнити їхні першочергові потреби. Однак якою зараз є сума допомогти та чи можна ще зареєструватися на виплати в 13 200 грн – читайте в матеріалі Фактів.
Що за виплата від ООН 13 200 грн та що про неї відомо
Факти ICTV зв’язалися із працівниками УВКБ ООН. Як пояснили в міжнародній організації, програма виплачувала 13 200 грн людям, які реєструвалися у 2022 році з вересня по грудень включно.
Організація виплачувала кошти не за три місяці (6 600), а одразу за пів року (13 200).
Повну суму виплачували для того, аби переселенці могли краще підготуватися до зими. Зараз в ООН надають кошти в сумі 6 600.
Хто може отримати допомогу від ООН: перелік
Ви можете звернутися до пунктів збору даних, якщо ваша родина:
- не отримувала раніше допомогу від міжнародних організацій;
- має дохід, менший за 5 400 грн на особу;
- належить до певних категорій й критеріїв вразливості.
Ви маєте відповідати таким критеріям вразливості:
- Переселенці, які перемістилися після 24.02.22. Особи, що не переміщувалися після 24.02.2022, але постраждали від воєнних дій у таких в таких областях, як Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Чернігівська, Сумська, Херсонська, Миколаївська (перелік може бути доповнений).
- Люди, що через воєнні дії були вимушені залишити свої домівки, але повернулися до постійного місця проживання (зокрема, і з-за кордону).
- Родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше).
- Родина, яку очолює одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років.
- Родина з однією або декількома особами з особливими потребами. А саме ті, що мають: інвалідність, хронічні захворювання. Перелік не обмежується тільки цими критеріями особливих потреб.
- Прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).
Всі ці критерії, за можливістю, мають бути документально підтверджені. Для подання заяви вам необхідно звернутися до пунктів реєстрації у своєму місті чи області. Адреси та графік роботи пунктів реєстрації можна подивитися за посиланням.
На офіційному сайті Право на захист ви також знайдете актуальні графіки та адреси усіх пунктів реєстрації.