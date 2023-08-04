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Анна Голішевська, редакторка стрічки

Що відомо про виплати від ООН у 13 200 грн та як її отримати: інструкція

Переселенці
Фото: Unsplash

ООН надає грошову допомогу українцям, які постраждали внаслідок воєнних дій та відповідають критеріям вразливості, щоб задовольнити їхні першочергові потреби. Однак якою зараз є сума допомогти та чи можна ще зареєструватися на виплати в 13 200 грн – читайте в матеріалі Фактів.

Що за виплата від ООН 13 200 грн та що про неї відомо

Факти ICTV зв’язалися із працівниками УВКБ ООН. Як пояснили в міжнародній організації, програма виплачувала 13 200 грн людям, які реєструвалися у 2022 році з вересня по грудень включно.

Організація виплачувала кошти не за три місяці (6 600), а одразу за пів року (13 200).

Повну суму виплачували для того, аби переселенці могли краще підготуватися до зими. Зараз в ООН надають кошти в сумі 6 600.

Хто може отримати допомогу від ООН: перелік
Ви можете звернутися до пунктів збору даних, якщо ваша родина:

  • не отримувала раніше допомогу від міжнародних організацій;
  • має дохід, менший за 5 400 грн на особу;
  • належить до певних категорій й критеріїв вразливості.

Ви маєте відповідати таким критеріям вразливості:

  1. Переселенці, які перемістилися після 24.02.22. Особи, що не переміщувалися після 24.02.2022, але постраждали від воєнних дій у таких в таких областях, як Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Чернігівська, Сумська, Херсонська, Миколаївська (перелік може бути доповнений).
  2. Люди, що через воєнні дії були вимушені залишити свої домівки, але повернулися до постійного місця проживання (зокрема, і з-за кордону).
  3. Родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше).
  4. Родина, яку очолює одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років.
  5. Родина з однією або декількома особами з особливими потребами. А саме ті, що мають: інвалідність, хронічні захворювання. Перелік не обмежується тільки цими критеріями особливих потреб.
  6. Прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).

Всі ці критерії, за можливістю, мають бути документально підтверджені. Для подання заяви вам необхідно звернутися до пунктів реєстрації у своєму місті чи області. Адреси та графік роботи пунктів реєстрації можна подивитися за посиланням.

На офіційному сайті Право на захист ви також знайдете актуальні графіки та адреси усіх пунктів реєстрації.

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