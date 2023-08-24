НБУ до Дня Незалежності презентував срібну монету Сміливість бути українцем

Національний банк України до Дня Незалежності ввів в обіг нову пам’ятну монету Сміливість бути. UA – Сміливість бути українцем. Вона присвячена кожному українцеві, бо весь світ сьогодні знає, що українці – найсміливіша нація.

Пам’ятна монета Сміливість бути українцем – це частина серії, яку започаткував Національний банк до 32-ї річниці незалежності, – Безсмертна моя Україна.

– Сміливість – це головне слово, яке закладено в суть художнього задуму цієї монети, – наголосив голова Нацбанку Андрій Пишний.

Тож один бік монети – частково дзеркальний, щоб кожен міг побачити там своє відображення, відображення сміливої людини.

Монета має номінал 10 гривень, та виготовлена зі срібла 925 проби масою 31,1 г (одна унція). Крім того, монета оздоблена локальною позолотою.

На монеті з одного боку розміщено лезо меча, а вгорі – малий державний герб. Це символізує нашу Батьківщину “на вістрі” часу, уваги світу та творення нової світової історії. Інший бік – це сяйна зірка, символ надії, адже українська нація зруйнувала непорушний міфічний “камінь-бетон” непереможності російської армії.

Автори ескізів дизайну – київські художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптор – Володимир Атаманчук.

– Сміливість – це власне все те, що ми з вами спостерігаємо сьогодні на 547-мому дні війни і бачили протягом всього цього складного, трагічного для України періоду. Сміливість кожного простого українця, які без зброї зупиняють танки, матері, які чекають своїх синів із поверненням, воїни, які сьогодні відстоюють нашу незалежність та власне кожен українець, який сьогодні під обстрілами робить свою справу. Лікарі, освітяни, муніципальні працівники… Дзеркальне тло монети дає можливість побачити, як виглядає сміливість – це обличчя кожного українця, – наголосив голова Національного банку.

Придбати монету можна в інтернет-магазині Нацбанку та в банків дистриб’юторів. Тираж цієї монети буде обмежений, але в Нацбанку вже думають над більш масовим варіантом, адже справді кожен із нас – сміливий.

Станом на сьогодні вартість монети становить 2308 грн – все залежить від котирувань срібла.

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