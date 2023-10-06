Дохід, податки та заборони: все, що потрібно знати про ФОП 1 групи

Що потрібно знати про ФОП 1 групи, кому варто її відкривати, який має бути ліміт доходу та інші актуальні питання розкрили у детальному коментарі Олександр Курявий та Нікіта Муренко.

Що означає ФОП 1 групи

Податковий кодекс України визначає ФОП 1 групи платників податку як фізичних осіб-підприємців, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню.

Кому варто відкривати ФОП 1 групи

Податковим кодексом визначені обмеження здійснення підприємницької діяльності для ФОП 1 групи. Але її можуть відкривати представники таких професій:

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працівники індустрії краси;

фотографи;

продавці овочів, фруктів тощо з прилавків або лотків;

няні.

Які види діяльності підходять для ФОП 1 групи

Відповідно до обмежень, ФОП 1 групи можуть провадити такі види діяльності згідно з КВЕД:

виробництво текстильних виробів, одягу та взуття;

роздрібну торгівлю з лотків (прилавків);

прокат товарів;

діяльність у сфері фотографії;

прибирання;

догляд за дітьми;

ремонт побутових приладів, годинників тощо;

надання послуги перукарнями та салонами краси;

організацію поховань.

Який ліміт доходу для ФОП 1 групи

Згідно Податкового кодексу України, обсяг доходу протягом календарного року для ФОП 1 групи не повинен перевищувати 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Мова йде про 1 118 900 грн на календарний рік.

Які податки треба платити у 2023 році

Цього року ФОП 1 групи повинні сплачувати:

єдиний податок у розмірі 10% від мінімального прожиткового мінімуму (268 грн 40 коп – щомісяця);

єдиний соціальний внесок, 22% від мінімальної заробітної плати (1474 грн – щомісяця/щокварталу).

Які заборони існують для ФОП 1 групи

Для ФОП 1 груп системи оподаткування є наступні обмеження:

провадження діяльності, що передбачена ПП 291.5.1. ПКУ;

працевлаштовувати працівників;

проведення роздрібних продажів товарів у магазині, що розташований на території ринку;

приймання платежів від інших ФОП чи юридичних осіб;

здійснення діяльності в якості інтернет-магазину;

здійснення бартеру, взаємозаліку, обміну та видача подарункових сертифікатів.

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