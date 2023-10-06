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Економіка
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Дохід, податки та заборони: все, що потрібно знати про ФОП 1 групи

Робота, податки, комп, ноут, навчання
Фото: Unsplash

Що потрібно знати про ФОП 1 групи, кому варто її відкривати, який має бути ліміт доходу та інші актуальні питання розкрили у детальному коментарі Олександр Курявий та Нікіта Муренко.

Що означає ФОП 1 групи

Податковий кодекс України визначає ФОП 1 групи платників податку як фізичних осіб-підприємців, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню.

Кому варто відкривати ФОП 1 групи

Податковим кодексом визначені обмеження здійснення підприємницької діяльності для ФОП 1 групи. Але її можуть відкривати представники таких професій:

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  • працівники індустрії краси;
  • фотографи;
  • продавці овочів, фруктів тощо з прилавків або лотків;
  • няні.

Які види діяльності підходять для ФОП 1 групи

Відповідно до обмежень, ФОП 1 групи можуть провадити такі види діяльності згідно з КВЕД:

  • виробництво текстильних виробів, одягу та взуття;
  • роздрібну торгівлю з лотків (прилавків);
  • прокат товарів;
  • діяльність у сфері фотографії;
  • прибирання;
  • догляд за дітьми;
  • ремонт побутових приладів, годинників тощо;
  • надання послуги перукарнями та салонами краси;
  • організацію поховань.

Який ліміт доходу для ФОП 1 групи

Згідно Податкового кодексу України, обсяг доходу протягом календарного року для ФОП 1 групи не повинен перевищувати 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Мова йде про 1 118 900 грн на календарний рік.

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Які податки треба платити у 2023 році

Цього року ФОП 1 групи повинні сплачувати:

  • єдиний податок у розмірі 10% від мінімального прожиткового мінімуму (268 грн 40 коп – щомісяця);
  • єдиний соціальний внесок, 22% від мінімальної заробітної плати (1474 грн – щомісяця/щокварталу).

Які заборони існують для ФОП 1 групи

Для ФОП 1 груп системи оподаткування є наступні обмеження:

  • провадження діяльності, що передбачена ПП 291.5.1. ПКУ;
  • працевлаштовувати працівників;
  • проведення роздрібних продажів товарів у магазині, що розташований на території ринку;
  • приймання платежів від інших ФОП чи юридичних осіб;
  • здійснення діяльності в якості інтернет-магазину;
  • здійснення бартеру, взаємозаліку, обміну та видача подарункових сертифікатів.

бізнес в Україні, Податки, ФОП
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