На які доходи не нараховується єдиний податок: пояснює адвокат
ФОПи, які сплачують єдиний податок, у 2023 році мають слідкувати за всіма наявними доходами. Адже деякі суми обов’язково підлягають оподаткуванню, а якісь не входять до складу доходу фізичної особи-підприємця. На які доходи не нараховується єдиний податок – читайте в матеріалі.
На які доходи не нараховується єдиний податок, та які зміни відбулися у 2023 році
Адвокат Богдан Янків стверджує, що зараз дуже важливо стежити за своїми доходами. Адже навіть подарунки (які є коштовними) потрібно оподатковувати. Звичайно, що в Україні подарунки не оподатковуються, це питання врегульовано в Податковому кодексі у статті 165 (зокрема у пункті 165-139).
Однак це тільки в тому разі, якщо подарунок не дорожчий 25% від мінімальної заробітної плати. А на сьогоднішній момент, це – 1675 грн. Тобто за всі подарунки, дешевші 1675 грн, можна не платити податок. А от якщо подарунок дорожчий, ніж 1675 грн, податок потрібно заллатити.
На які доходи не нараховується єдиний податок: список
Доходи, які не підлягають оподаткуванню у 2023 році:
- пасивні доходи (наприклад, відсотки);
- страхові виплати;
- бюджетні гранти;
- доходи від продажу майна;
- фінансова допомога;
- кредити.
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Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.Олена Ровенчук