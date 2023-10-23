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Економіка
Анна Голішевська, редакторка стрічки

На які доходи не нараховується єдиний податок: пояснює адвокат

На які доходи не нараховується єдиний податок: пояснює адвокат
Фото: Unsplash

ФОПи, які сплачують єдиний податок, у 2023 році мають слідкувати за всіма наявними доходами. Адже деякі суми обов’язково підлягають оподаткуванню, а якісь не входять до складу доходу фізичної особи-підприємця. На які доходи не нараховується єдиний податок – читайте в матеріалі.

На які доходи не нараховується єдиний податок, та які зміни відбулися у 2023 році

Адвокат Богдан Янків стверджує, що зараз дуже важливо стежити за своїми доходами. Адже навіть подарунки (які є коштовними) потрібно оподатковувати. Звичайно, що в Україні подарунки не оподатковуються, це питання врегульовано в Податковому кодексі у статті 165 (зокрема у пункті 165-139).

Однак це тільки в тому разі, якщо подарунок не дорожчий 25% від мінімальної заробітної плати. А на сьогоднішній момент, це – 1675 грн. Тобто за всі подарунки, дешевші 1675 грн, можна не платити податок. А от якщо подарунок дорожчий, ніж 1675 грн, податок потрібно заллатити.

Зараз дивляться

На які доходи не нараховується єдиний податок: список

Доходи, які не підлягають оподаткуванню у 2023 році:

  • пасивні доходи (наприклад, відсотки);
  • страхові виплати;
  • бюджетні гранти;
  • доходи від продажу майна;
  • фінансова допомога;
  • кредити.
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Податки, Податковий кодекс, Податок, Податок на нерухомість
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