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Ірина Ігнатова, редакторка стрічки

Мінімальна зарплата у 2024 році – розмір

гроші, гривні
Фото: Unsplash

Український уряд схвалив підвищення мінімальної заробітної плати з 2024 року. Відповідні зміни закладено в державний бюджет на 2024 рік.

Мінімальну зарплату в 2024 році підвищуватимуть двічі:

  • з 1 січня – до 7 100 грн за місяць або 42,6 грн за годину;
  • з 1 квітня – до 8 000 грн у місячному розмірі або у погодинному розмірі – до 48 грн.

Згідно прогнозів Міністерства фінансів, середньомісячна заробітна плата в 2024 році становитиме 21 809 грн.

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Як відомо, розмір податків залежить від мінімальної зарплати. Так, фізичним особам-підприємцям (ФОП) доведеться платити єдиний соціальний внесок (ЄСВ) з 1 січня у розмірі 1 562 грн, а з 1 квітня – 1 760 грн.

Також із 1 січня підвищився і прожитковий мінімум до 2 920 грн на одну особу з розрахунку на місяць.

Згідно з бюджетом на 2024 рік, головний пріоритетом є оборона та безпека України, на які піде майже половина всіх видатків. Інші пріоритети держави – соціальна галузь, освіта, медицина та підтримка ветеранів.

Водночас видатки у бюджеті-2024 на вибори в Україні в наступному році не передбачено.

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