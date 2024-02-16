Систему соцвиплат планують змінити через нестачу коштів: що відомо

Українська система соціальної допомоги — це частина “радянського спадку” і має бути переглянута з огляду на нестачу коштів в умовах війни.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів нардеп від фракції Слуга народу та голова Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

– Я вважаю, якісь соціальні послуги держава має продовжувати надавати, але обсяг їх… напевно має бути скорочений. І, мені здається, в умовах і дефіциту бюджету, і зниження допомоги ми, напевно, будемо переглядати це. Тобто має бути створена інша, більш збалансована система, яка враховує нові реалії, а не реалії 80–90-х років, – сказав він.

Радянський спадок в економіці України

Водночас голова Комітету ВР з питань економічного розвитку визнав, що зменшення соціальних гарантій суперечить Конституції і може викликати несприйняття громадян.

Зараз дивляться

– Це радянський спадок. Він закарбувався у Конституції, на жаль, де чорним по білому написано, що Україна – це соціальна держава, і купа соціальних гарантій. Перше, що нам розкажуть з вами, – що ми діємо неконституційно, забираючи соціальні права громадян, – додав Наталуха.

Нагадаємо, вдень 16 лютого Кабінет міністрів України затвердив один з ключових документів для роботи уряду та центральних органів виконавчої влади – план дій на 2024 рік.

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