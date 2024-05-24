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Економіка
Валентина Летяк, редакторка стрічки

До кінця травня буде рішення про підвищення тарифів на електроенергію – Галущенко

Енергетика
Фото: Pexels

До кінця травня, тобто протягом тижня, буде ухвалено остаточне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко у Верховній Раді під час Години запитань до уряду.

Тарифи на електроенергію: коли чекати підвищення

За його словами, наразі проводяться остаточні розрахунки щодо розміру нових тарифів на електроенергію для населення.

Зараз дивляться

– Рішення буде ухвалено в найближчий тиждень, тобто до кінця травня, – наголосив Галущенко.

Він зауважив, що під час встановлення нових тарифів, найімовірніше, будуть використовувати диференційований підхід, вони залежатимуть від обсягів спожитої електроенергії.

– Я не думаю, що буде просто один тариф змінено на інший – буде диференціація залежно від обсягів споживання електроенергії, – додав глава Міненерго.

Він розповів, що зараз уряд робить розрахунки додаткових надходжень від підвищення тарифів до бюджету, а також для фінансового збалансування енергоринку, оскільки чинні тарифи не покривають собівартість виробництва електроенергії.

Раніше в уряді заявили, що обговорюють можливість майбутнього підвищення тарифів на електроенергію для населення. Це необхідно, щоб Україна пройшла опалювальний сезон 2024-2025 року.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
Герман Галущенко, електроенергія, Енергетика, Комунальні тарифи, Міненерговугілля, Тарифи
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