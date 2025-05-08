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Вікторія Васьковська, редакторка сайту

Україна отримала транш від ЄС, фінансований із заморожених активів Росії

ЄС
Фото: Depositphotos

8 травня Україна отримала €1 млрд від Євросоюзу в рамках програми G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Україна отримала від ЄС новий транш у розмірі €1 млрд

Кошти від ЄС будуть використані для покриття критичних витрат бюджету та зміцнення держави.

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– Україна отримала €1 млрд від ЄС у межах програми ERA. Ці кошти забезпечені за рахунок прибутків від знерухомлених активів Центробанку Росії. Спрямуємо ці фінанси на покриття критично важливих видатків бюджету та зміцнення нашої держави, – повідомив прем’єр.

За словами Шмигаля, цей транш є частиною справедливого і послідовного підходу: агресор має понести відповідальність за руйнування, які він приніс на територію України.

Це вже четвертий транш фінансової допомоги в травні, і Україна розраховує на подальші кроки міжнародної спільноти, зокрема на повну конфіскацію російських активів та посилення санкцій проти агресора.

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Джерело: Денис Шмигаль

Європейський Союз, ЄС, Підтримка України, Україна
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