Аліменти на двох дітей у 2025 році: як розраховується сума та що впливає на розмір виплат

Аліменти — це обов’язкові грошові виплати, що мають забезпечувати дитину їжею, одягом та іншими необхідними побутовими речами. Їх сплачує один із батьків, як правило, той, хто не проживає з дитиною.

У разі прострочення виплат стягується пеня — фінансова санкція, покликана змусити боржника виконувати зобов’язання вчасно. Це своєрідна форма відповідальності за затримку або ухилення від сплати аліментів.

Як розраховуються аліменти на двох дітей у 2025 році, читайте в нашому матеріалі.

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Аліменти на двох дітей: порядок нарахування

Юристи Безоплатної правничої допомоги зазначають, що розмір аліментів на двох дітей визначається судом і має забезпечувати належні умови для розвитку.

Законодавством передбачено два основні способи нарахування аліментів:

у частці від доходу платника;

у фіксованій сумі.

У разі, якщо аліменти стягуються у частці від заробітку, на двох дітей передбачено третину (1/3) доходу платника. Проте ця сума не повинна перевищувати десятикратний прожитковий мінімум на кожну дитину відповідного віку.

Ба більше, така форма нарахування застосовується лише за умови, що справа не стосується встановлення батьківства, материнства чи участі третіх осіб.

Інший варіант — аліменти у визначеній грошовій сумі, які також індексуються щорічно відповідно до рівня інфляції. Для цього подається позов до суду з вимогою встановити конкретний розмір виплат у гривнях.

Щоб стягнути аліменти, слід звернутися з позовом до районного суду. Після отримання судового рішення та виконавчого листа документ передається або за місцем роботи боржника, або до виконавчої служби (державної чи приватної) для примусового стягнення. На практиці більшість справ такого типу надсилаються саме до Державної виконавчої служби.

Аліменти на двох дітей: розмір виплат

При нарахуванні аліментів на двох і більше дітей визначається єдина частка від доходу, яка виплачується до моменту повноліття найстаршої дитини. Після досягнення нею 18 років, якщо другий з батьків не звернувся з новим позовом, загальна сума зменшується на частку, що припадала на повнолітню дитину.

Мінімальна рекомендована сума до виплати аліментів дорівнює рівню прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку:

2 563 грн — для дітей до 6 років;

3 196 грн — для дітей від 6 до 18 років;

3 028 грн — для дітей від 18 до 23 років.

Закон гарантує, що мінімальний розмір аліментів не може бути нижчим за 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.

Суд може визначити і більшу суму, якщо у платника аліментів є достатній дохід. Якщо виявиться, що витрати платника значно перевищують офіційні доходи, суд також враховує цей факт.

У ситуаціях, коли діти народжені в різних шлюбах, обидва мають однакове право на отримання аліментів. Загальна сума в 33% (тобто третина доходу) ділиться між ними порівну — по 16,5% на кожну дитину.

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