Осінь вже на порозі, а разом із нею на горизонті нові виклики для економіки та валютного ринку України. Початок осені традиційно стає періодом активізації фінансових потоків, формування бюджету та оцінки ділових очікувань.

Про те, що буде з доларом восени, ми дізнавалися в експертів: економіста Олега Пендзина та банкіра Сергія Мамедова.

Чи впаде долар восени

Яким буде курс долара восени, залежить від багатьох факторів. За словами віцепрезидента Асоціації українських банків, голови правління Глобус банку Сергія Мамедова, початок осені на валютному ринку України навряд чи буде повністю спокійним, але й драматичних сюрпризів чекати не варто. Підсумки літнього періоду свідчать, що основний вплив на курс долара та євро залишають економічні чинники.

Керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин погоджується, що восени різких коливань курсу валют очікувати не варто, оскільки Національний банк контролює валютний ринок.

Сергій Мамедов зазначає, що на початку осені традиційно розпочинається формування головного фінансового документа країни, де закладається середньозважений курс долара на наступний рік. Варто пам’ятати, що цей показник слугує радше орієнтиром, ніж жорсткою нормою.

– У бюджеті на 2025 рік закладався середньозважений курс 45 грн/$, але фактична динаміка влітку показала інше — офіційний курс на початок року становив 42,02 грн, і навіть у серпні він залишався нижчим за плановий-прогнозований, – наголосив Мамедов.

Закладений у бюджет курс виступає своєрідним “вектором довіри” для бізнесу та населення, орієнтуючи їхні витрати, інвестиції та заощадження.

Що впливатиме на долар восени

За словами банкіра Сергія Мамедова, Національний банк України у воєнний час дотримується стратегії, яка показала ефективність і оптимальність. Режим “керованої гнучкості” дозволяє регулятору балансувати попит і пропозицію на валютному ринку через інтервенції, уникати різких коливань і підтримувати передбачуваність курсу.

Такий підхід створює ефект “спокійної ріки”: рух валюти присутній, але контрольований і плавний.

Серед позитивних тенденцій літа — зниження інфляції. Річний показник на кінець травня складав 15,9%, у липні він опустився до 14,1%, а за попередніми оцінками, у серпні інфляція могла знизитися до приблизно 13,5% (остаточні дані ще не опубліковані).

Влив економічної діяльності та міжнародної допомоги на курс долара восени

Осінь традиційно активізує економічну діяльність, особливо в аграрному секторі, оборонно-промисловому комплексі та будівництві, що зміцнює прогнози щодо зростання ВВП та підтримки внутрішнього ринку.

Міжнародна підтримка впливатиме на фінансова стабільність. На 2026 рік Україні знадобиться щонайменше $38–40 млрд зовнішньої допомоги для збалансування бюджету, за деякими оцінками ця цифра може сягати $45 млрд.

У вересні–жовтні очікуються важливі новини від міжнародних партнерів. Збереження обсягів фінансової підтримки є критично важливим і безпосередньо впливає на стабільність національної валюти.

Воєнні фактори та їхній вплив на курс долара восени

Хід бойових дій, успішна протидія ворогові та дипломатичні кроки у напрямку миру формують суспільні очікування. Навіть якщо ці чинники не дають миттєвого економічного ефекту, вони впливають на інвестиційний клімат та поведінку валютного ринку.

Курс долара восени: прогноз

– За базовим сценарієм долар залишатиметься у відносно вузькому коридорі 41,6–42 грн/$, – зазначив Сергій Мамедов.

Початок осені можна охарактеризувати як місяць “помірних хвиль” на валютному ринку — без різких штормів, але з незначними коливаннями, на які слід звертати увагу бізнесу та громадянам при плануванні фінансових рішень.

Економіст Олег Пендзин зазначив, що гроші у бюджеті до кінця року є. Оскільки курс долара повністю контролює Національний банк, різких стрибків очікувати не варто.

– Що стосується поточного року, то до кінця осені курс, ймовірно, коливатиметься в межах 42,0–42,5 грн за долар, – наголосив економіст.

Пендзин зазначив, що питання виникають щодо наступного року, адже Україні потрібно приблизно $45 млрд міжнародної допомоги. Тому курс долара на наступний рік буде значною мірою залежати від того, чи отримаємо ми міжнародну фінансову підтримку.

Економіст наголосив, що у разі відсутності такої допомоги наступного року влада буде змушена девальвувати гривню, оскільки підтримувати її буде просто нема за що.

– Якщо ж Україна зможе отримати кошти через механізми Міжнародного валютного фонду або інші програми підтримки, то можна очікувати, що середньорічний курс долара у 2026 році залишатиметься на рівні близько 43,5 грн за долар, – резюмував Олег Пендзин.

