Початок осені на валютному ринку навряд чи буде цілковито спокійним, але й драматичних потрясінь очікувати не варто. Підсумки літа дають підстави говорити, що головними рушійними чинниками курсу й надалі залишатимуться економічні фактори.

Про те, що буде з курсом євро восени, ми поспілкувалися з економістом Олегом Пендзиним та банкіром Сергієм Мамедовим.

Що впливатиме на курс євро восени 2025 року

Голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов зазначив, що одним із позитивних трендів стало поступове зниження інфляції. Якщо наприкінці травня річний показник становив 15,9%, то в липні він знизився до 14,1%. За попередніми оцінками, у серпні інфляція могла впасти приблизно до 13,5%, хоча остаточні дані ще не оприлюднені.

Осінь традиційно активізує економіку, особливо в аграрній сфері, оборонно-промисловому комплексі та будівництві. Це додає підстав очікувати на подальше зростання ВВП та підтримку внутрішнього попиту.

Банкір наголошує, що водночас на валютний ринок продовжують впливати перебіг бойових дій, успішна протидія ворогові та дипломатичні зусилля щодо миру. Хоча їхній вплив не завжди миттєво відображається в економіці, вони формують інвестиційні настрої та загальні очікування бізнесу й населення.

До кінця 2025 року курс євро залишатиметься більш волатильним, ніж доларовий, адже сильніше реагує на глобальні фактори.

Банкір пояснив, що вартість євро визначається насамперед співвідношенням долар/євро на світових ринках. Якщо збережеться стабільність, можна очікувати повернення до рівня 1,05–1,1.

Прогноз курсу євро на осінь

– Євро, як і раніше, буде більш чутливим до змін світового ринку та курсу пари долар/євро, тож його коливання будуть активнішими. Очікуваний діапазон – 48-49,5 грн за євро, – наголосив Сергій Мамедов.

На думку банкіра, вересень обіцяє стати місяцем “помірних хвиль” на валютному морі – без різких штормів, але з помітними хитаннями, які варто враховувати під час ухвалення фінансових рішень.

Попри зростання інтересу до європейської валюти, експерт не радить скуповувати євро навмання, адже можливість різких коливань залишається високою.

У найближчі місяці євро буде більш нестабільним, ніж долар, тож виграти у цій “битві валют” складно. Натомість гривневі депозити чи ОВДП (облігації внутрішньої державної позики, – Ред.) можуть стати вигіднішою альтернативою для збереження купівельної спроможності та компенсації можливого зростання курсу.

Економіст, керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що прогнозувати, яким буде курс євро восени, складно. Він наголосив, що коливання євро значною мірою залежить від глобальних економічних рішень, зокрема від митної політики США щодо інших країн.

Економіст нагадав, що на початку торговельних війн долар втратив у вартості, а укладена між США та ЄС угода щодо закупівлі озброєнь зумовила ослаблення євро.

– Тож прогноз курсу євро восени та його подальша динаміка визначатиметься низкою факторів. Зокрема, розвитком ситуації в Україні, можливими кроками щодо завершення війни, а також новими тарифами, які може запровадити Трамп проти Росії, – пояснив економіст.

Економіст зазначив, що серйозних змін на валютному ринку може не відбутися щонайменше до жовтня 2025 року, утім загалом на осінь зберігається певна невизначеність.

