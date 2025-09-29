У жовтні 2025 року українських водіїв можуть чекати нові цінові коливання на заправках.

Чи є підстави для здешевлення пального та що буде з вартістю бензину, дизеля і газу, розповів аналітик консалтингової компанії Нафторинок Олександр Сіренко.

Що буде з цінами на пальне у жовтні 2025

Експерт запевняє, що у жовтні 2025 року є всі передумови для зниження вартості бензину і дизеля.

Однак мережі українських АЗС, які самостійно встановлюють ціни на пальне, не поспішають впроваджувати зміни через високу конкуренцію та погану реалізацію нафтопродуктів.

– Увесь вересень нафта торгувалася у тому ж діапазоні, що й у серпні. Позначки $68 за барель вона досягала лише двічі, а решту часу трималася на рівні $65-66. За такої ціни бензин і дизель в Україні мав би коштувати 50-55 грн за літр. Але коштує дорожче, на деяких АЗС ціна сягає 60 грн/літр, – пояснив Олександр Сіренко.

Щодо газу на АЗС, то ситуація залишається стабільною. Експерт прогнозує зниження вартості приблизно на 50 копійок у жовтні 2025 року, а також наголошує, що зовнішні котирування не дозволяють суттєво зменшити ціну на скраплений газ.

– Ми аналізуємо аукціони на внутрішньому ринку, і вони показують, що наразі зберігається баланс: оптова ціна тримається близько 29 грн, а роздрібна — на рівні 33-34 грн. Фактично є потенціал знизити роздріб хоча б на 50 копійок, однак ціна для споживачів поки що стабільна. До того ж у вересні оптовий ринок став ще доступнішим, – розповів Сіренко.

