Одним із найпопулярніших видів палива для опалення приватних будинків та дач залишається деревина. Однак дрова потрібно купувати лише у перевірених постачальників або ж заготовляти їх самостійно на законних підставах.

Скільки коштує 1 куб дров в Україні, читайте в нашому матеріалі.

Де придбати дрова

В Україні діє офіційна система контролю за заготівлею та реалізацією деревини. Найбільш надійний спосіб придбати дрова — звернутися безпосередньо до лісництв або лісогосподарських підприємств, які мають усі дозвільні документи. Це ДП Ліси України.

Також зручно скористатися державним онлайн-сервісом ДроваЄ, де можна оформити замовлення, сплатити рахунок через банк або онлайн-банкінг і отримати доставку додому. Такий підхід гарантує легальність походження деревини та якість придбаного палива.

Для тих, хто планує самостійно заготовляти дрова, обов’язковою умовою є наявність лісового паспорта — спеціального документа, який дає право на законну вирубку дерев. Його відсутність вважається порушенням і може стати підставою для накладення штрафу або навіть кримінальної відповідальності.

Відповідно до законодавства, незаконна вирубка або зберігання дров може коштувати порушнику десятків тисяч гривень, а в окремих випадках — навіть позбавлення волі. Детальніше про відповідальність за незаконну порубку дров можна ознайомитися в матеріалі за посиланням.

Яка вартість 1 куба дров в Україні: що впливає на ціну

Щодо вартості дров у 2025 році, то вона залежить від кількох ключових чинників:

породи деревини,

регіону,

обробки та наявності доставки.

Також варто враховувати, що колоті дрова коштують дорожче за неколоті, адже потребують додаткової обробки.

Ба більше, значення має і доставка, тож якщо постачальник знаходиться далеко, це збільшить кінцеву вартість замовлення. Деякі підприємства пропонують платну доставку або продаж фасованих дров у клітях, що зручно для зберігання, але також впливає на ціну.

Скільки зараз коштує 1 куб дров: ціни

Тверді породи, такі як дуб, бук або граб, коштують найдорожче — від 1800 до 2600 грн за кубометр. Середні (сосна, вільха) і м’які породи обійдуться дешевше.

Щоб дізнатися актуальну вартість дров, ми скористалися сервісом ДроваЄ та ввели адресу — бульвар Лесі Українки, Київ.

Скільки коштує 1 куб дров у 2025 році:

Найближчим до вказаної локації виявилося Димерське лісництво, що входить до філії Столичний лісовий офіс ДП Ліси України. Тут можна придбати неколоті дрова із звичайної сосни, вартість яких становить 1291,37 грн за 1 м³. Зверніть увагу, що довжина таких дров — 1,9 м.

У Макарівському лісництві, яке розташоване трохи далі, пропонують не лише сосну, а й березу — її ціна становить 1451,78 грн за 1 м³. Також тут можна придбати осику, вартість якої становить 1108,63 грн за 1 м³.

Якщо ж ви бажаєте придбати колоті дрова, вони коштуватимуть значно дорожче. Наприклад, у Словечанському лісництві тієї ж філії Столичного лісового офісу вартість колотої сосни становить 2643,65 грн за 1 м³, при довжині полін близько 0,33 м.

Українські лісництва також пропонують широкий вибір деревини різних порід: в’яз, клен, береза, черешня, липа, осика та інші. Умовно їх поділяють на твердолистяні (дорожчі, але довше горять) та м’яколистяні (дешевші, але швидше згорають).

Радимо купувати виключно у офіційних постачальників. Перед покупкою обов’язково уточнюйте походження деревини, наявність документів і реальну вартість із урахуванням доставки.

