Зміни до Плану України у межах програми Ukraine Facility, які у серпні 2025 року були ухвалені Кабміном, затвердила Рада ЄС.

Оновлення Плану відбулось у плановому порядку, відповідно до процедур, передбачених архітектурою програми Ukraine Facility, йдеться на сайті Міндовкілля.

Зазначається, що робота над змінами тривала декілька місяців, спільно з експертами Європейської Комісії, генерального директорату з питань розширення та Східного сусідства (DG NEAR) та центральними органами виконавчої влади України. Координацію здійснювало Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Зобов’язання України під час оновлення документа залишилися незмінними.

Внесені зміни стосувалися коригування строків реалізації окремих кроків відповідно до логіки впровадження реформ.

– Погодження перегляду Плану України з боку Ради ЄС є свідченням довіри з боку наших партнерів і підтвердженням прогресу щодо виконання кроків. Ми працюємо у динамічному середовищі й оновлення Плану дозволяє враховувати реальний економічний контекст. Ухвалені зміни не змінюють суті реформ і зобов’язань, але демонструють стабільність партнерства і передбачуваність процесів, — зазначив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Україна продовжить реалізацію Плану у повному обсязі та в оновлених часових рамках, погоджених із Європейською Комісією.

Ukraine Facility — це програма фінансової підтримки України від Європейського Союзу у розмірі €50 млрд на 2024–2027 роки. Вона спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відбудову, модернізацію країни та поглиблення євроінтеграції України.

Нагадаємо, що Єврокомісія передала на розгляд Раді ЄС пакет поправок до плану реформ України у межах програми Ukraine Facility.

