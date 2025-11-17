Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 року №738, українські підприємці можуть отримати грантові кошти на розвиток бізнесу.

Що таке грант на власну справу та як його отримати – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Грант на власну справу: що це та хто може отримати

Програма грантової підтримки підприємців спрямована на розвиток власного бізнесу та створення нових робочих місць. Тому ті українці, які отримають кошти від держави, будуть зобов’язані:

працевлаштувати принаймні одного найманого працівника;

здійснювати підприємницьку діяльність протягом щонайменше трьох років;

своєчасно сплачувати податки з власного доходу та заробітної плати своїх працівників.

За умови виконання цих зобов’язань, сума гранта не підлягає поверненню. Але якщо підприємець не створить відповідної до суми гранту кількості робочих місць, або припинить діяльність раніше, ніж через три роки, або утвориться податковий борг, кошти мають бути повернуті державі.

Подати заявку на отримання гранту можуть громадяни України віком від 18 до 65 років, як зареєстровані фізичні особи-підприємці та підприємства, так і ті, хто тільки збирається заснувати власну справу, однак є кілька обмежувальних умов.

Заявники повинні підтвердити, що:

не перебувають на тимчасово окупованій території України та не провадять там господарську діяльність;

не ведуть бізнес на території Росії;

стосовно них не впроваджені жодні санкції;

стосовно них не порушено справи про банкрутство;

не притягалися до кримінальної відповідальності за корупцію;

не мають податкового чи інших боргів перед державою.

Крім того, обмежений перелік видів підприємницької діяльності, що має право на грантову підтримку. Гранти не надаються за такими сферами діяльності:

надання фінансових послуг (зокрема страхування, обмін валют та ін.);

виробництво та продаж напоїв (пива, вина та ін.);

вирощування тютюну, виготовлення та продаж тютюнових виробів;

оренда нерухомого майна і техніки.

Як отримати грант на власну справу онлайн та офлайн

Заявку та отримання гранту на бізнес в Україні можна подати онлайн через застосунок Дія або звернутись до найближчого відділення Ощадбанку, ПриватБанку.

Для того, щоб подати онлайн-заявку, необхідно:

Зареєструватися або авторизуватися на порталі Дія (знадобиться BankID або електронний підпис). Заповнити форму заявки. Прикріпити бізнес-план за встановленою формою . Підписати заявку електронним підписом та відправити.

На подання заявки знадобиться близько 20 хвилин.

Якщо у заявника виникли складнощі з поданням заявки або виникли питання стосовно бізнес-плану чи умов грантової підтримки, необхідно звернутися у відділення Ощадбанку для отримання кваліфікованої консультації.

Рішення про надання гранту на підставі прийнятої заявки прийматиме Державна служба зайнятості після перевірки даних заявника уповноваженим банком.

Відповідно до Порядку надання мікрогрантів, при винесенні рішення враховуються кілька критеріїв:

ділова репутація отримувача гранта (здійснюється уповноваженим банком);

оцінка бізнес-плану;

оцінка співбесіди.

Всі заявки, подані на відповідному етапі надання грантів на власну справу, розглядаються протягом 10 робочих днів після завершення кінцевого строку їх подання.

Розмір гранту та на що можна витратити кошти

Якщо заявка на грант буде схвалена Державною службою зайнятості, підприємець матиме можливість використати отримані кошти на чітко визначений перелік цілей. А саме:

придбання обладнання для здійснення підприємницької діяльності;

закупівлю сировини для виробництва;

орендну плату приміщень для ведення бізнесу, але не більше 25% від загальної суми грантових коштів;

лізинг обладнання.

Розмір гранту залежить від загальної вартості проєкту та кількості робочих місць, що мають бути створені, і становить від 50 до 250 тис. грн

Розширення програми єРобота

На всій території України зараз можна отримати грант: 150 тисяч гривень — за умови створення одного робочого місця, або 250 тисяч гривень — якщо створюються два робочих місця. У прифронтових регіонах розмір підтримки збільшено вдвічі: до 300 тисяч грн за одне робоче місце та до 500 тисяч — за два. Це стосується таких областей, як Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Чернігівська, Сумська, Донецька, Миколаївська та Херсонська.

У межах програми єРобота вже понад 25 тисяч підприємців отримали грантову підтримку. Загальна сума інвестицій держави — понад 12 мільярдів гривень. Основою програми є мікрогранти у розмірі від 50 до 250 тисяч гривень, які вже отримали 22,5 тисячі заявників.

Що ще потрібно знати про грант на власну справу

Поточний етап прийому заявок триває до 23 листопада.

