Після новорічних свят зазвичай настає певний період фінансового затишшя. Українці витратили чималі кошти на подарунки та святкові покупки, тож у січні більшість намагається трохи заощаджувати та обережніше планувати витрати. Через це попит на валюту також трохи спадає.

Яким буде курс долара у січні 2026 року, ми розпитали у віцепрезидента Асоціації українських банків та голови правління Глобус банку Сергія Мамедова.

Курс долара у січні 2026 року: чого очікувати

За словами Сергія Мамедова, 2026 рік стане роком, коли валютний ринок буде під впливом кількох ключових факторів.

Першим і найважливішим, що впливатиме на курс долара у січні 2026 року, є перебіг або припинення війни – базовий чинник, від якого залежатиме не лише економічний розвиток України, а й її здатність залишатися незалежною та суб’єктною державою.

Другим фактором є обсяг міжнародної фінансової підтримки. За бюджетними розрахунками, Україні наступного року знадобиться щонайменше $46,5 млрд для покриття державних видатків.

Дуже важливо, що Україна отримала гарантії про фінансування бюджетних потреб з боку міжнародних партнерів (йдеться про безвідсотковий кредит на 2 роки на суму 90 млрд євро). Від цих коштів залежатиме здатність України на швидке відновлення та фінансування нагальних потреб країни, адже війна “висмоктує” фінанси та послаблює економіку.

Що буде з курсом долара у січні 2026 року, залежить від монетарної політики та валютного регулювання Нацбанку. Очікується, що в умовах прогнозованого зниження інфляції до 9,7% у 2026 році Нацбанк зможе трохи зменшити облікову ставку. Ринок поступово перейде до режиму “керованої гнучкості”, де роль регулятора у валютних коливаннях знизиться, хоча стратегія Нацбанку залишиться активною.

– За сприятливих обставин курсоутворення буде все більше залежати від балансу між покупцями та продавцями, а регулятор повільно наближатиме систему до стандартів вільного ринку, – наголосив експерт.

Такий сценарій можливий лише після припинення бойових дій.

Прогноз курсу долара у січні 2026 року

Що стосується січня та загалом першого кварталу 2026 року, ситуація на валютному ринку, за словами Мамедова, радикально не зміниться. Нацбанк продовжить коригувати попит і пропозицію через валютні інтервенції, щоб уникнути різких коливань курсу.

– Через сезонне зниження попиту на валюту та обов’язкові податкові платежі бізнесу офіційний курс долара може залишатися в межах 42,6–43 грн, – наголосив Мамедов.

Цілком можливо, що і наступного року валютний ринок буде досить збалансованим. За оптимістичного розвитку подій — припинення активних бойових дій, сталого й всеосяжного фінансування України міжнародними партнерами та активного відновлення економіки (включно із залученням потужних міжнародних інвесторів) — курсові показники не викликатимуть ажіотажу та занепокоєння. Наразі надважливими є не лише перспективи України, а й реальні механізми економічного зростання.