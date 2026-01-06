Право на пенсію за віком, відповідно до статті 26 Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, надається залежно від наявного страхового стажу.

Вік виходу на пенсію в Україні — 60, 63 або 65 років, а необхідна тривалість стажу щороку зростає.

Якщо стажу не вистачає, то законодавство передбачає, що в таких випадках громадяни мають право на отримання державної соціальної допомоги, яка виплачується щомісяця.

Якою буде пенсія, якщо немає стажу, читайте в нашому матеріалі.

Якщо людина ніде не працювала офіційно, якою буде пенсія

Для отримання пенсії за віком в Україні необхідно мати щонайменше 15 років страхового стажу.

Якщо страховий стаж відсутній, особа не зможе отримувати страхову пенсію, яка фінансується Пенсійним фондом України. Проте держава передбачає альтернативний варіант — соціальну пенсію або державну допомогу.

Соціальна пенсія призначається особам, які досягли пенсійного віку, але не мають необхідного страхового стажу.

У 2026 році діють такі вимоги:

60 років — за наявності щонайменше 33 роки страхового стажу;

63 роки — якщо стаж становить від 23 років;

65 років — при стажі від 15 років.

У разі, якщо до 65 років особа не має мінімально необхідного страхового стажу (15 років), пенсія за віком не призначається. Натомість така особа може отримувати державну соціальну допомогу в розмірі 2 595 грн (на 2026 рік).

Чи можна вийти на пенсію без стажу

Якщо людина ніколи не працювала, їй може бути призначена соціальна допомога для пенсіонерів без страхового стажу. Отримати її можна лише після досягнення 65 років. Розмір такої допомоги дорівнює прожитковому мінімуму.

Щоб оформити допомогу, потрібно звернутися до найближчого відділу соціального захисту з паспортом, довідкою про страховий стаж із Пенсійного фонду та декларацією про доходи всіх членів сім’ї.

Яка пенсія буде без стажу та коли можуть відмовити у її наданні:

особа працює, отримує пенсію, здає житло в оренду або має інші джерела доходу;

хтось із членів сім’ї за останні шість місяців купив товар або послугу вартістю понад 50 тис. грн;

у власності особи або членів її сім’ї є більше одного житла або більше однієї машини.

Що таке страховий стаж

Страховий стаж — це період, протягом якого особа була застрахована у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та за який щомісяця сплачувалися внески не менше мінімального страхового.

З 1 січня 2004 року стаж обліковується на підставі даних персоніфікованого обліку.

До 2004 року – за документами, що підтверджують стаж, виданими згідно з законодавством, яке діяло на той час.

Основним підтвердженням стажу є трудова книжка. За її відсутності або відсутності відповідних записів, стаж встановлюється за іншими документами – довідками з місця роботи, архівів, військових частин, закладів освіти тощо.

Якщо трудову книжку було оцифровано й дані внесено до Реєстру застрахованих осіб, пенсію можна призначити автоматично. Якщо ж даних про необхідний стаж у реєстрі недостатньо, потрібно подати заяву та підтверджувальні документи.

Джерело : Пенсійний фонд