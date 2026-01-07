Соціальні виплати залишаються важливою складовою підтримки громадян, особливо тих, хто потребує державної допомоги. Такі виплати допомагають громадянам зберігати життєвий рівень, отримувати необхідну медичну допомогу та соціальну підтримку.

Чому затримують соціальні виплати в Україні у 2026 році – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чому затримують соціальні виплати 2026

В Україні є резерв коштів, який дає змогу вчасно здійснювати всі соціальні виплати, які передбачені в чинному бюджеті. Але річ у тім, що соціальні видатки можуть здійснюватися коштом міжнародних партнерів. Тому, коли кошти надходять на рахунки, можуть бути невеликі затримки у виплатах громадянам. Це пов’язано з воєнними діями в країні.

Наразі існує черговість видатків. Наприклад, якщо на момент соціальних виплат в казначейство надходить рахунок від Міністерства оборони, то спочатку сплачується він, а вже потім всі інші. Тобто є певна пріоритетність.

Чи було фінансування соціальних виплат

Усі соціальні видатки у 2026 році закладені у держбюджет України. Але насамперед казначейство покриває військові видатки. Але після них, на другому рівні, стоять соціальні.

У ПФУ відзвітували, що станом на 6 січня профінансовані:

пенсії – 16,5 млрд грн, з яких 2,7 млрд грн перераховано через АТ Укрпошта, а 13,8 млрд грн – через уповноважені банки;

житлові субсидії та пільги – 4,7 млрд грн;

страхові виплати – 1,4 млрд грн, у тому числі лікарняні – 0,2 млрд грн.

У січні Пенсійний фонд України надав 193,2 тис. послуг громадянам, які зверталися до його органів.

Якщо затримка соціальних виплат довготривала (до кількох місяців), людині необхідно звернутися на гарячу лінію за номером 1545, й фахівці розберуться у ситуації в індивідуальному порядку. Можливо, сталася помилка або збій у нарахуваннях.

Також варто звертатися у ПФУ за номерами 0 800 503 753 (дзвінки безкоштовні), (044) 281-08-70, (044) 281-08-71.