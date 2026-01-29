Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз інфляції на цей рік з 6,6% до 7,5%, а на 2027 рік – з 5% до 6%.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Прогноз інфляції в Україні

Зниження інфляції триватиме впродовж наступних місяців завдяки ефектам від вищих урожаїв 2025 року. Водночас масштабні руйнування в енергетиці чинитимуть свій тиск на ціни як через ринкові, так і адміністративні механізми, наголосили в НБУ.

За його оновленим прогнозом, досягнення цілі інфляції в 5% перенесли з кінця 2027 року на середину 2028 року.

Монетарна політика Нацбанку сприятиме обмеженню цінового тиску. Однак відкладені ефекти руйнувань в енергосекторі стримуватимуть дезінфляцію (зниження темпів інфляції після якого зазвичай інфляція лишається, проте її темпи є нижчими аніж до дезінфляції, – Ред.).

За прогнозом Нацбанку, інфляція знизиться до 6% наприкінці 2027 року, а у 2028 році – до 5%.

Інфляція має сповільнюватися, бо поступово зменшиться дефіцит електроенергії, ціни за кордоном тиснутимуть менше, врожаї стануть більшими, а ситуація з роботою покращиться, коли стане безпечніше в країні.

Нагадаємо, у 2025 році інфляція в Україні знизилася до 8% після 12% роком раніше. У 2023 році вона впала до 5,1% після різкого стрибка до 26,6% у 2022 році.

Водночас наприкінці жовтня 2025 року НБУ вже переглядав свої очікування: прогноз інфляції на 2025 рік покращили до 9,2%, а оцінку на 2026 рік залишили без змін — 6,6%.

