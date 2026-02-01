У лютому 2026 року українці й надалі сплачуватимуть за електроенергію за фіксованим тарифом. Водночас розмір суми в платіжках формується залежно від фактичного місячного споживання.

Який тариф на світло діє у лютому 2026 року

Для побутових споживачів під час опалювального сезону встановлено єдину ціну — 4,32 грн за кВт·год.

До завершення опалювального періоду — до 30 квітня 2026 року — окремі споживачі мають право на пільгові умови. Йдеться про домогосподарства з електроопаленням: при споживанні до 2000 кВт·год на місяць діє знижена ціна 2,64 грн за кВт·год. Обсяги понад ліміт оплачуються за стандартним тарифом — 4,32 грн за кВт·год.

При цьому зміна стандарту напруги в електромережах із 220 на 230 вольт, яка набула чинності з 1 липня 2025 року, не вплинула на вартість електроенергії для населення.

Окремі категорії громадян можуть оплачувати світло зі знижкою — від 25% до повного звільнення від оплати. Пільги поширюються, зокрема, на осіб з інвалідністю, учасників бойових дій, сільських пенсіонерів та інших соціально вразливих українців.

Зменшити витрати на електроенергію можна також за рахунок двозонного обліку. У нічні години — з 23:00 до 07:00 — електроенергія коштує вдвічі дешевше та становить 2,16 грн за кВт·год.

Як перейти на двозонний тариф

Для встановлення двозонного лічильника споживачеві необхідно подати заяву до оператора системи розподілу за місцем проживання. До неї додаються документи, що посвідчують особу, ідентифікаційний код, підтвердження права на житло та чинний договір на розподіл електроенергії.

Лічильник можна придбати самостійно або безпосередньо в оператора. Головна умова — прилад має бути сертифікованим та відповідати технічним вимогам.

Раніше в уряді наголошували, що впродовж зими тарифи на електроенергію для населення переглядатися не будуть.

