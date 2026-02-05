У 2026 році держава продовжить надавати комплексну соціальну підтримку громадянам, які мають статус учасника бойових дій. Йдеться не лише про пільги в різних сферах життя, а й про гарантоване пенсійне забезпечення.

Який мінімальний розмір пенсії військових у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

На яку пенсію можуть розраховувати військові у 2026 році

Для цієї категорії осіб визначено мінімальний поріг пенсії. Розмір пенсії військових у 2026 році не може бути нижчим за 210% прожиткового мінімуму для людей, що втратили працездатність.

Станом на зараз цей показник становить 2 595 гривень, і саме від нього відштовхується розрахунок мінімальної пенсії для УБД.

Отже, для людей зі статусом учасника бойових дій у 2026 році діє гарантований рівень пенсійного забезпечення. Якщо всі складові виплат у сумі не дотягують до визначеної межі, держава проводить доплату.

Гарантований розмір пенсії військових у 2026 році становить 5 449,50 грн. Це і є 210% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

До неї додається щомісячне підвищення у розмірі чверті прожиткового мінімуму – це 648,75 грн, а також невелика цільова допомога на повсякденні витрати – 40 грн.

Тож розрахунок пенсії військових у 2026 році в Україні для кожної людини індивідуальний, адже враховується тривалість страхового стажу, рівень доходів у період роботи та вид пенсійного забезпечення.

Коли можна вийти на пенсію військовим

Окремо передбачено можливість піти на пенсію раніше загального віку. Чоловіки з необхідним стажем можуть оформити виплати з 55 років, жінки – з 50. Важливу роль відіграє і служба під час воєнного стану, адже вона зараховується на пільгових умовах – один місяць іде за три.

Військова пенсія 2026: як відбувається розрахунок

Для військових розрахунок відбувається інакше, ніж для звичайних громадян, адже за основу беруть грошове забезпечення. Після 20 років служби для жінок і 25 років для чоловіків, пенсія стартує з 65% цієї суми, а за кожен наступний рік додається ще по 3%.

Учасники бойових дій із цивільним стажем отримують виплати за загальними правилами, але з підвищувальними коефіцієнтами. За наявності значного стажу підсумкова пенсія нерідко досягає 10-15 тисяч гривень.

