Пенсія військових у 2026 році: мінімальний розмір та умови призначення
- Мінімальна пенсія військових у 2026 році становить 5 449,50 грн, що дорівнює 210% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.
- Розрахунок пенсії залежить від стажу, доходу та виду забезпечення, а держава гарантує доплату до мінімуму.
- Достроковий вихід на пенсію можливий з 50 років для жінок та з 55 для чоловіків, з урахуванням пільгового зарахування служби під час воєнного стану.
У 2026 році держава продовжить надавати комплексну соціальну підтримку громадянам, які мають статус учасника бойових дій. Йдеться не лише про пільги в різних сферах життя, а й про гарантоване пенсійне забезпечення.
Який мінімальний розмір пенсії військових у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.
На яку пенсію можуть розраховувати військові у 2026 році
Для цієї категорії осіб визначено мінімальний поріг пенсії. Розмір пенсії військових у 2026 році не може бути нижчим за 210% прожиткового мінімуму для людей, що втратили працездатність.
Станом на зараз цей показник становить 2 595 гривень, і саме від нього відштовхується розрахунок мінімальної пенсії для УБД.
Отже, для людей зі статусом учасника бойових дій у 2026 році діє гарантований рівень пенсійного забезпечення. Якщо всі складові виплат у сумі не дотягують до визначеної межі, держава проводить доплату.
Гарантований розмір пенсії військових у 2026 році становить 5 449,50 грн. Це і є 210% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
До неї додається щомісячне підвищення у розмірі чверті прожиткового мінімуму – це 648,75 грн, а також невелика цільова допомога на повсякденні витрати – 40 грн.
Тож розрахунок пенсії військових у 2026 році в Україні для кожної людини індивідуальний, адже враховується тривалість страхового стажу, рівень доходів у період роботи та вид пенсійного забезпечення.
Коли можна вийти на пенсію військовим
Окремо передбачено можливість піти на пенсію раніше загального віку. Чоловіки з необхідним стажем можуть оформити виплати з 55 років, жінки – з 50. Важливу роль відіграє і служба під час воєнного стану, адже вона зараховується на пільгових умовах – один місяць іде за три.
Військова пенсія 2026: як відбувається розрахунок
Для військових розрахунок відбувається інакше, ніж для звичайних громадян, адже за основу беруть грошове забезпечення. Після 20 років служби для жінок і 25 років для чоловіків, пенсія стартує з 65% цієї суми, а за кожен наступний рік додається ще по 3%.
Учасники бойових дій із цивільним стажем отримують виплати за загальними правилами, але з підвищувальними коефіцієнтами. За наявності значного стажу підсумкова пенсія нерідко досягає 10-15 тисяч гривень.