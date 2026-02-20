Робота поліцейського пов’язана з постійним ризиком, високою відповідальністю та значним навантаженням. Саме тому в Україні активно обговорюють зміни до законодавства, які мають переглянути підходи до грошового забезпечення поліцейських та закріпити справедливі умови оплати їхньої праці.

Чи будуть підвищувати зарплати поліцейським, читайте в нашому матеріалі.

Чи підвищать поліцейським в Україні зарплати у 2026 році

Комітет з питань правоохоронної діяльності знову взявся за доопрацювання законопроєкту, який стосується зміни статті 94 Закону України Про Національну поліцію. Йдеться про документ №6506-1, що має оновити підходи до грошового забезпечення поліцейських.

Про це повідомив народний депутат і член Комітету Владлен Неклюдов. За його словами, вже відбулося засідання робочої групи, яка підготувала бачення фінальної редакції законопроєкту. Найближчим часом її мають винести на розгляд Комітету.

Сам законопроєкт перебуває у Верховна Рада України ще з 2022 року. У березні 2025 року парламент підтримав його в першому читанні, але з умовою суттєвого доопрацювання.

Підвищення зарплат поліцейським у 2026 році: що пропонують змінити

Документ передбачає закріплення на рівні закону чітких гарантій грошового забезпечення поліцейських.

Оплата праці має:

забезпечувати нормальні матеріальні умови для служби;

враховувати складність, інтенсивність і небезпечність роботи;

стимулювати фахівців до якісної служби;

сприяти залученню та утриманню кваліфікованих кадрів.

Розмір грошового забезпечення пропонують і надалі визначати з урахуванням посади, спеціального звання, стажу служби, умов роботи, рівня кваліфікації та наявності наукового ступеня чи вченого звання.

Із чого складається зарплата поліцейського

Згідно з проєктом, грошове забезпечення включає:

посадовий оклад;

доплату за спеціальне звання;

надбавку за вислугу років;

доплату за доступ до державної таємниці;

доплату за науковий ступінь або вчене звання;

премію (не більше 30% посадового окладу).

При цьому планують підвищення зарплат поліцейським у 2026 році. Посадовий оклад пропонують встановити не нижче 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня відповідного року. Виняток – курсанти профільних навчальних закладів.

Окремо прописано щомісячну надбавку за вислугу років, від 5% посадового окладу при стажі 1–2 роки до 50% для поліцейських зі стажем понад 25 років.

Для поліцейських, які тимчасово служать за межами України, зберігається виплата грошового забезпечення в гривні, а також передбачається додаткова винагорода в іноземній валюті. Ті, хто відряджений до інших органів чи установ, отримують оплату з урахуванням посади за місцем відрядження.

