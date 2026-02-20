Підвищення зарплат поліцейським у 2026 році: що зміниться для правоохоронців
Робота поліцейського пов’язана з постійним ризиком, високою відповідальністю та значним навантаженням. Саме тому в Україні активно обговорюють зміни до законодавства, які мають переглянути підходи до грошового забезпечення поліцейських та закріпити справедливі умови оплати їхньої праці.
Чи будуть підвищувати зарплати поліцейським, читайте в нашому матеріалі.
Чи підвищать поліцейським в Україні зарплати у 2026 році
Комітет з питань правоохоронної діяльності знову взявся за доопрацювання законопроєкту, який стосується зміни статті 94 Закону України Про Національну поліцію. Йдеться про документ №6506-1, що має оновити підходи до грошового забезпечення поліцейських.
Про це повідомив народний депутат і член Комітету Владлен Неклюдов. За його словами, вже відбулося засідання робочої групи, яка підготувала бачення фінальної редакції законопроєкту. Найближчим часом її мають винести на розгляд Комітету.
Сам законопроєкт перебуває у Верховна Рада України ще з 2022 року. У березні 2025 року парламент підтримав його в першому читанні, але з умовою суттєвого доопрацювання.
Підвищення зарплат поліцейським у 2026 році: що пропонують змінити
Документ передбачає закріплення на рівні закону чітких гарантій грошового забезпечення поліцейських.
Оплата праці має:
- забезпечувати нормальні матеріальні умови для служби;
- враховувати складність, інтенсивність і небезпечність роботи;
- стимулювати фахівців до якісної служби;
- сприяти залученню та утриманню кваліфікованих кадрів.
Розмір грошового забезпечення пропонують і надалі визначати з урахуванням посади, спеціального звання, стажу служби, умов роботи, рівня кваліфікації та наявності наукового ступеня чи вченого звання.
Із чого складається зарплата поліцейського
Згідно з проєктом, грошове забезпечення включає:
- посадовий оклад;
- доплату за спеціальне звання;
- надбавку за вислугу років;
- доплату за доступ до державної таємниці;
- доплату за науковий ступінь або вчене звання;
- премію (не більше 30% посадового окладу).
При цьому планують підвищення зарплат поліцейським у 2026 році. Посадовий оклад пропонують встановити не нижче 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня відповідного року. Виняток – курсанти профільних навчальних закладів.
Окремо прописано щомісячну надбавку за вислугу років, від 5% посадового окладу при стажі 1–2 роки до 50% для поліцейських зі стажем понад 25 років.
Для поліцейських, які тимчасово служать за межами України, зберігається виплата грошового забезпечення в гривні, а також передбачається додаткова винагорода в іноземній валюті. Ті, хто відряджений до інших органів чи установ, отримують оплату з урахуванням посади за місцем відрядження.