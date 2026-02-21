Цього року індексація пенсій в Україні становитиме 12,1%. Очікується, що підвищення пенсій відбудеться з 1 березня.

Про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін під час години запитань до уряду.

Індексація пенсій з 1 березня: що відомо

Денис Улютін заявив, що бюджет Пенсійного фонду на 2026 рік уже затверджено.

Зараз дивляться

– Це означає передбачуваність, в першу чергу – для понад 10 млн пенсіонерів. Бюджет збалансований, бездефіцитний, становить понад 1,2 трлн грн. З 1 березня передбачена індексація на 12,1%, – заявив міністр.

За його словами, цьогорічний бюджет ПФУ передбачає середній розмір пенсії розміром 6,5 тис.

У той же час понад 4,3 млн пенсіонерів мають пенсію за віком нижче від 6 тис. грн.

Саме тому Мінсоцполітики готує нову пенсійну модель, для якої намагаються розробити відповідний законопроєкт.

– Передбачена гарантована базова виплата, яка не може бути нижча 6 тис. грн, солідарна частина з максимально прямим зв’язком між внесками і пенсією без впливу випадкових чинників, як-от рік виходу на пенсію, і професійні пенсії замість спеціальних. Ми сподіваємося, що законопроєкт, який ми внесемо, буде розглянутий у пріоритетному порядку і підтриманий, – підсумував Улютін.

Що відомо про підвищення пенсій в Україні

Індексація пенсій в Україні передбачена Законом України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування ще з 2004 року як механізм компенсації зростання цін і зарплат. Однак через фінансову кризу у 2014-2016 роках індексацію було призупинено.

Після пенсійної реформи 2017 року індексацію відновили, але її дату та порядок проведення передали на рішення уряду в межах бюджету Пенсійного фонду.

Відтоді підвищення пенсій пенсіонерам з 1 березня стало сталою практикою, а механізм індексації прив’язали до інфляції та зростання середньої зарплати.

З 2019 року індексація пенсій з 1 березня проводиться регулярно. Для пенсіонерів, які вийшли на пенсію до 31 грудня 2018 року, щорічне підвищення пенсій виглядало так:

2021 рік – +11%

2022 рік – +14%

2023 рік – +19,7%

2024 рік – +7,96%

2025 рік – +11,5%

Таким чином, індексація пенсій пенсіонерам з 1 березня стала основним інструментом державної політики у сфері соціального захисту, а підвищення пенсій з 1 березня напряму залежить від інфляції та динаміки середньої зарплати.

Саме ці показники визначають, на скільки зростуть пенсії з березня кожного року.

Мінімальна та максимальна суми індексації: що відомо

Міністр соцполітики Денис Улютін розповів в інтерв’ю РБК, що після перерахунку пенсій виплати мають зрости не менше ніж на 100 гривень і не більше ніж на 2 595 гривень.

Таким чином, навіть у разі невеликого розрахункового підвищення людина все одно отримає щонайменше 100 гривень. У той же час максимальний розмір індексації обмежений сумою 2 595 гривень.

Очікується, що пенсії індексують усім категоріям пенсіонерів, ключаючи внутрішньо переміщених осіб.

Зазначається, що сума індексації буде виплачена одночасно з пенсією, тож після поновлення виплати пенсій ВПО, вона отримає всі належні їй кошти за весь період призупинення, включаючи нараховані суми індексації.

Хто не отримає індексацію пенсій

Денис Улютин уточнив, що до переліку тих, хто не отримає індексації пенсій, увійдуть:

пенсіонери, чиї виплати вже підвищені державою до мінімального гарантованого рівня для найуразливіших;

ті, хто отримує максимальну пенсію розміром 25 950 грн;

прокурори та судді у відставці.

Він додав, що проблему доплат до мінімальних пенсій і різних “зарплатних баз”, з яких у різні роки призначалися пенсії, хочуть вирішити в межах комплексної пенсійної реформи.

Раніше Факти ICTV писали, як розрахувати розмір пенсії в Україні, що знадобиться та як виглядає формула.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.