У березні 2026 року українці продовжують сплачувати за електроенергію за фіксованим тарифом.

Тариф на світло у березні 2026 року

У березні платіжки на електроенергію для українців залишаться без змін.

Так, для побутових споживачів у період опалювального сезону діє єдина ціна — 4,32 грн за кВт·год, а сума в платіжках залежить від фактичного обсягу споживання.

До 30 квітня 2026 року для домогосподарств з електроопаленням зберігаються пільгові умови: при використанні до 2000 кВт·год на місяць тариф становить 2,64 грн за кВт·год, а обсяги понад ліміт оплачуються за стандартною ставкою 4,32 грн.

Окремі категорії громадян мають право на знижки — від 25% до повного звільнення від оплати. Це стосується осіб з інвалідністю, учасників бойових дій, пенсіонерів у сільській місцевості та інших соціально вразливих українців.

Крім того, зменшити витрати можна завдяки двозонному лічильнику: з ним у нічний час з 23:00 до 07:00 електроенергія коштує 2,16 грн за кВт·год.

Як перейти на двозонний тариф

Для того, щоб встановити двозонний лічильник, потрібно подати заяву до оператора системи розподілу за місцем проживання. До неї прикріплюються документи, що посвідчують особу, ідентифікаційний код, підтвердження права на житло та чинний договір на розподіл електроенергії.

Сам лічильник можна купити самостійно або безпосередньо в оператора. Головне, аби прилад був сертифікованим та відповідав технічним вимогам.

Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що уряд не розглядає підвищення тарифів на світло, оскільки це було б недоречним в умовах регулярних відключень електроенергії.

