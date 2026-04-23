Національний кешбек — це державна програма, яка повертає частину витрачених грошей за покупки українських товарів і пального. Нараховані кошти надходять на спеціальну картку і їх можна витратити на комунальні чи поштові послуги, ліки, книги та інші товари українського виробництва.

Чому не приходить національний кешбек за березень та коли варто очікувати виплат

Чому не приходить кешбек за березень 2026 року

Оскільки квітень уже добігає кінця, багато українців цікавляться, коли прийде національний кешбек за березень 2026 року. У застосунку Дія пояснили, чи варто хвилюватися.

Там наголошують, що сам застосунок не здійснює виплати, а лише показує інформацію про них. Дані надходять із системи Зроблено в Україні, яка належить Міністерству економіки. Відповідно, кошти за березень з’являться після оновлення інформації в цій системі — тоді вони автоматично відобразяться у застосунку.

Зазвичай виплати надходять після обробки даних — орієнтовно після 20 числа наступного місяця. Тож кешбек за березень учасники програми можуть отримати ближче до кінця квітня. Наразі рано хвилюватися, що кешбек за березень 2026 не приходить, адже місяц ще не закінчився.

Водночас у Міністерстві економіки поки не називають точну дату, коли буде виплата кешбеку за березень 2026 року.

Що відомо про кешбек на паливо

У відомстві повідомили, що з початку дії програми кешбеку на пальне, із 20 березня 2026 року, нею вже скористалися близько 2 мільйонів українських водіїв. Програму запустили як швидку фінансову підтримку на тлі зростання світових цін на пальне, щоб допомогти людям зменшити щоденні витрати.

Як зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, до програми вже приєдналися понад 322 тисячі нових користувачів, а щодня кешбеком користуються в середньому більш як 150 тисяч водіїв.

За його словами, це свідчить, що механізм працює: українці можуть економити до 1000 гривень на місяць і водночас підтримують внутрішній ринок, адже витратити кошти можна лише на товари й послуги українського виробництва.

Компенсація нараховується за кожен літр пального: 15% — на дизель, 10% — на бензин і 5% — на автогаз. Гроші надходять на спеціальну картку Національний кешбек і можуть бути використані, зокрема, для оплати комунальних або поштових послуг, купівлі ліків, книжок і продуктів.

До програми вже долучилися 219 мереж автозаправних станцій по всій Україні — від великих операторів до локальних, що робить її доступною для водіїв у різних регіонах.

Програма діє до 1 травня 2026 року. Щоб скористатися кешбеком, потрібно відкрити картку в банку-партнері, обрати її для розрахунків і активувати послугу в застосунку Дія.

У міністерстві також наголошують, що кешбек нараховується лише за безготівкову оплату. Ці кошти не оподатковуються, не впливають на субсидії чи пільги та не можуть бути переведені в готівку.

