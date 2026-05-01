В Україні з 1 травня передбачено низку змін, зокрема оновлюються тарифи на паркування у Києві, а Укрзалізниця запроваджує динамічне ціноутворення на квитки у вагонах СВ та першого класу Інтерсіті.

Крім того, стартує новий період призначення субсидій на неопалювальний сезон. Водночас за газ та електроенергію українці сплачуватимуть за звичними тарифами.

Також ще на місяць продовжено програму Кешбек на пальне та період подання заяв для перегляд допомоги на проживання для тих ВПО, яким її раніше було припинено.

Більш детально про ці зміни з 1 травня, а також про інші оновлення – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Ціна на газ

З 1 травня 2026 року ціна на газ залишиться без змін і становитиме 7,96 грн/м³ з ПДВ. Тариф зафіксувала головна газопостачальна компанія України Нафтогаз, яка обслуговує близько 98% побутових споживачів.

Відомо, що такий тариф діятиме до 30 квітня 2027 року.

На ринку України також є й інші постачальники газу, які пропонують річні тарифи у межах 7,96 – 9,99 грн за кубометр, а окремі комерційні пакети можуть передбачати змінну щомісячну ціну до 24–26 грн.

Основні тарифи постачальників:

7,96 грн/м³ — мінімальна пропозиція на ринку;

7,98–8,46 грн/м³ — середній сегмент;

9,99 грн/м³ — найдорожчий фіксований тариф;

до 25,99 грн/м³ — змінні комерційні пропозиції.

До того ж, як повідомив Денис Шмигаль, регулятор затвердив нові, більш реалістичні граничні ціни на ринку “на добу наперед”, внутрішньодобовому та балансуючому ринку. Вони почнуть діяти з 1 травня, що зробить роботу газової генерації більш рентабельною.

Тарифи на електроенергію

Ціни на електроенергію в Україні залишаться без змін до 31 жовтня 2026 року, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Таким чином, у травні тариф на світло для більшості українців залишиться без змін — 4,32 грн за кВт·год.

Водночас користувачі електроопалення до 1 жовтня платитимуть за стандартним тарифом, замість пільгового.

Зекономити можна завдяки пільгам або двозонному лічильнику з нічним тарифом 2,16 грн за кВт·год.

Субсидії на неопалювальний сезон

З 1 травня розпочинається новий період призначення субсидій на неопалювальний сезон, який діятиме до 30 вересня.

Як повідомило ГУ Пенсійного фонду, для більшості домогосподарств нічого робити не потрібно — Пенсійний фонд перевірить право на субсидію та розрахує розмір автоматично.

Звернутися до Пенсійного фонду щодо перерахунку субсидії потрібно тим, у кого змінилися дані про майновий стан чи склад домогосподарства. Це потрібно зробити протягом 30 днів з моменту оновлення.

Подати заяву та декларацію потрібно і окремим категоріям громадян:

тим, хто не отримував субсидію в опалювальному сезоні або її розмір становив “0”;

у разі оренди житлового приміщення, у якому фактично проживають і сплачують житлово-комунальні послуги;

якщо в помешканні проживає менша кількість осіб ніж зареєстровано; якщо домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи.

Подати документи можна поштою або особисто, звернувшись до будь-якого з сервісних центрів Пенсійного фонду України (ПФУ). Також заяви приймаються через мобільний додаток відомства, а також через портал Дія (ввівши у пошуку Заява на субсидію).

Також це можна зробити у центрах надання адміністративних послу (ЦНАП) або через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Оновлення цін на квитки УЗ

Укрзалізниця запроваджує динамічне ціноутворення на квитки у вагонах СВ (вартість на міжнародні сполучення зросте орієнтовно на 20%) та першого класу Інтерсіті.

Вартість на квитки залежатиме від сезону, дня тижня, часу купівлі, а також заповнення вагона.

Для пасажирів плацкарту, купе та другого класу умови залишаться незмінними, а отримані від підвищення цін гроші спрямують на модернізацію вагонів.

У Мінрозвитку зауважили, що нові правила стосуватимуться менше 10% пасажирів, а для інших – умови не зміняться.

Нові жіночі вагони у трьох поїздах

Вже відкрито продаж на жіночі купе для таких поїздів з відправленням з 1 травня:

№7 Харків — Одеса;

№12 Львів — Одеса;

№92 Львів — Київю

Такі вагони завжди мають номер 5 та відповідно марковані у застосунку Укрзалізниці.

Нижче — повний перелік напрямків з 1 травня:

№1/2 Харків — Ворохта;

№3/4 Запоріжжя — Ужгород;

№5/6 Запоріжжя — Ясіня;

№15/16 Харків — Ясіня;

№17/18 Харків — Ужгород;

№22/21 Львів — Харків;

№26/25 Одеса — Ясіня;

№29/30 Київ — Ужгород;

№38/37 Київ — Запоріжжя;

№41/42 Дніпро — Трускавець;

№43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;

№75/76 Київ — Кривий Ріг;

№81/82 Київ — Ужгород;

№95/96 Київ — Рахів;

№98/97 Ковель — Київ;

№7 Харків — Одеса;

№12 Львів — Одеса;

№92 Львів — Київ.

Допомога ВПО

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України напрацювало зміни до Постанови, яка регулює порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Вони передбачають, що виплати на дітей надаються незалежно від доходу батьків за умови відповідності сім’ї критеріям, визначеним Порядком щодо майнового стану, фактичного місця її проживання та навчання дітей. Нарахування допомоги здійснюватиметься з 1 лютого 2026 року.

Ще одна важлива зміна торкнеться непрацездатних осіб з числа ВПО. У зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму, внутрішньо переміщені особи, яким припинили виплату на проживання через перевищення граничного доходу, відтепер можуть подати документи на перегляд виплат з 1 січня 2026 року.

Період подання заяв продовжено до 1 червня 2026 року.

Також було продовжено максимальну кількість шестимісячних періодів виплат з чотирьох до п’яти. Це дозволить найбільш вразливим категоріям переселенців отримувати державну підтримку на півроку довше.

Водночас розміри допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам залишилися незмінними: 3 000 грн ‒ щомісячно для дітей та осіб з інвалідністю, 2 000 грн ‒ для інших категорій.

Продовження воєнного стану та мобілізації

З 4 травня 2026 року на 90 діб, тобто до 2 серпня, в Україні продовжено воєнний стан та мобілізацію. Таке рішення ухвалила Верховна рада 28 квітня, проголосувавши за законопроєкти №15197 та №15198.

За відповідне рішення проголосували 315 та 304 нардепи відповідно.

30 квітня президент Володимир Зеленський підписав відповідні законопроєкти.

Водночас варто зазначити, що воєнний стан – це спеціальний правовий режим, запроваджений після початку повномасштабної війни в Україні.

Він передбачає розширення повноважень органів державної влади, військового командування, місцевих адміністрацій і органів самоврядування, що потрібно для ефективного реагування на загрози та відсічі збройної агресії.

Перевірка логістичного забезпечення військових на передовій

Після набуття розголосу ситуації на Харківському напрямку, де військові 14 бригади 2 механізованого батальйону ЗСУ, за повідомленнями у мережі, протягом восьми місяців не доотримували їжу та питну воду та перебували у вкрай складних умовах, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зробив доручення.

Так, командувачі угруповань і командири корпусів до 20 травня мають перевірити організацію логістичного забезпечення військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї оборони.

Також вони мають вжити всіх заходів для забезпечення військових засобами підвозу, евакуації, наземними роботизованими комплексами та іншим обладнанням.

Кешбек на пальне

До 31 травня через збереження високих цін на пальне і попит серед українців було продовжено програму.

Водночас із 1 травня діятиме обмеження, згідно з яким один користувач зможе отримати максимум 500 грн кешбеку на місяць.

У Кабміні пояснили, що це рішення відповідає реальним виплатам більшості учасників. Такий підхід має дозволити зберегти підтримку для якомога більшої кількості людей.

Розмір повернення залежить від типу палива:

15% — для дизеля;

10% — для бензину;

5% — для автогазу.

У середньому це дає економію від 2 до 13 гривень на літрі.

Зміни для водіїв при перетині ПП Рава-Руська

Орієнтовно до 1 червня 2026 року у зоні сервісного обслуговування перед пунктом пропуску Рава-Руська з українського боку триватимуть ремонтні роботи дорожнього покриття, тож Держприкордонслужба просить водіїв врахувати цей момент при перетині кордону.

Ремонт здійснюватиметься поетапно на смугах руху як на в’їзд в Україну, так і на виїзд з України. У зв’язку з цим рух транспорту організують у двосторонньому режимі з використанням однієї смуги.

У період проведення робіт можливі незначні зміни у ритмічності пропускних операцій.

Оновлення тарифів на паркування у Києві

З 27 квітня в Києві почнуть діяти нові тарифи на послуги користування майданчиками для платного паркування, повідомляє Київська міська рада.

Так, вартість погодинного паркування на майданчиках КП Київтранспарксервіс становитиме:

у І зоні – 40 грн за годину;

у ІІ зоні – 30 грн за годину;

у ІІІ зоні – 10 грн за годину.

Водночас для громадян-платників податків у місті запроваджують майже 90% знижку на місячну підписку на паркування. Її вартість становитиме:

ІІІ зона – 299 грн на місяць;

ІІ зона – 999 грн на місяць;

весь Київ без обмежень – 1 499 грн на місяць.

Оформити підписку можна буде через застосунок Київ Цифровий з 8:00 27 квітня.

Початок основної сесії НМТ з 20 травня

Основна сесія НМТ проводитиметься з 20 травня до 25 червня 2026 року. Водночас запрошення стануть доступні для завантаження з 10 травня 2026 року.

Дату, місце та час проведення тестування кожен учасник дізнається у своєму запрошенні в особистому кабінеті.

Для цього потрібно:

Увійти до свого персонального кабінету на офіційному сайті

Завантажити запрошення, яке буде доступне відповідно до вказаних вище термінів.

Ознайомитися з деталями, зазначеними в запрошенні, щодо проведення тестування.

Нагадаємо, що реєстрація на НМТ у 2026 році розпочалася 5 березня та тривала до 2 квітня.

