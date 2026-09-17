Національний банк України вчергове підвищив облікову ставку. У НБУ пояснили рішення стійким зростанням цін, вторинними наслідками шоків пропозиції та посиленням ризиків, які можуть вплинути на інфляцію у середньостроковій перспективі.

Чому Нацбанк підвищив облікову ставку, що саме відбувається з цінами та які ризики бачить регулятор, читайте на Фактах ICTV.

Яка облікова ставка НБУ у 2026 році: чому її підвищили

Правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5%, до 16%. У НБУ зазначили, що інфляційний тиск залишається підвищеним.

Зараз дивляться

У серпні 2026 року споживча інфляція прискорилася до 8,1% у річному вимірі. Це трохи перевищило траєкторію, яку Нацбанк прогнозував у липні.

Однією з головних причин стало подорожчання пального. Воно зростало швидше, ніж очікував НБУ, на тлі загострення війни на Близькому Сході.

На ціни також впливають наслідки російських атак на критичну інфраструктуру. Через це окремі адміністративні тарифи зростали швидше.

Базова інфляція останніми місяцями також залишалася високою. НБУ пов’язує це зі зростанням витрат бізнесу, зокрема на електроенергію, логістику та оплату праці.

Інфляційні очікування населення та бізнесу також залишаються підвищеними.

Облікова ставка в Україні: які ризики бачить НБУ

НБУ очікує, що найближчими місяцями інфляція може залишатися вищою, ніж передбачалося попереднім прогнозом.

На це, за оцінками регулятора, впливатимуть наслідки посилення російських атак на об’єкти логістики, виробництва та енергетичної інфраструктури. Додатковим фактором є дорожче, ніж очікувалося раніше, пальне.

Вплив світової цінової ситуації також залишається проінфляційним. Зокрема, НБУ враховує події на Близькому Сході та можливе зростання цін на нафту.

Серед ризиків для інфляції Національний банк називає і дефіцит робочої сили. Через це може посилюватися тиск на заробітні плати.

Значна пропозиція продовольства на внутрішньому ринку, за оцінкою НБУ, стримуватиме інфляцію. Серед іншого, цьому сприяють складнощі з вивезенням урожаю Чорним морем. Деталі читайте тут.

Підвищення облікової ставки НБУ: навіщо це потрібно

НБУ пояснив, що підвищення облікової ставки має підтримати привабливість гривневих активів і стійкість валютного ринку.

Після попереднього підвищення ставки частина банків, переважно невеликих, уже почала підвищувати ставки. Попит на гривневі депозити та облігації внутрішньої державної позики зберігався.

На думку НБУ, додаткове підвищення ставки допоможе зберегти контрольованість інфляційних очікувань та сприятиме поверненню інфляції на траєкторію зниження.

Ціль Національного банку — поступове повернення інфляції до 5% на горизонті монетарної політики.

Що означає підвищення облікової ставки НБУ для кредитування

У Національному банку зазначають, що нинішнє підвищення ставки не матиме відчутного стримуючого впливу на кредитування.

НБУ фіксує найдовший період кредитної експансії. Щоб додатково підтримати бізнес в умовах посилення обстрілів, регулятор ухвалив два пакети рішень щодо розширення доступу до фінансування.

Робота над наступними заходами у цьому напрямі триває.

Нацбанк облікова ставка: який вплив має війна

Ключовим ризиком для інфляції та економічного розвитку НБУ називає перебіг повномасштабної війни.

Вплив війни на інфляцію:

Посилення атак Росії на виробничі та інфраструктурні об’єкти збільшує середньострокові інфляційні ризики.

Серед інших ризиків НБУ називає можливе виникнення додаткових бюджетних потреб на оборону та відбудову, а також посилення тиску на заробітні плати через дефіцит працівників.

У релізі НБУ є окрема теза про те, що погіршення безпекової ситуації може призвести до охолодження споживчого попиту та ринку праці. За оцінкою регулятора, це матиме дезінфляційний ефект.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у своєму дописі у Facebook звернув увагу саме на цю заяву НБУ.

Він пояснив, що йдеться про можливий вплив атак на цивільні об’єкти, логістику та бізнес. Якщо через це підприємства будуть змушені скорочувати роботу, звільняти працівників, обмежувати зайнятість або відправляти людей у вимушені відпустки, це позначиться на доходах населення.

За словами Шевчишина, зниження доходів може вплинути на споживчий попит. А зменшення попиту, своєю чергою, обмежує можливості для подальшого зростання цін.

Аналітик зазначив, що сигналами для оцінки такої ситуації будуть тренди щодо кількості зайнятих, зарплат та роздрібних продажів.

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