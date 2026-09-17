Национальный банк Украины в очередной раз повысил учетную ставку. В НБУ объяснили решение устойчивым ростом цен, вторичными последствиями шоков предложения и усилением рисков, которые могут повлиять на инфляцию в среднесрочной перспективе.

Почему Нацбанк повысил учетную ставку, что именно происходит с ценами и какие риски видит регулятор, читайте на Фактах ICTV.

Какая учетная ставка НБУ в 2026 году: почему ее повысили

Правление Национального банка Украины повысило учетную ставку на 0,5%, до 16%. В НБУ отметили, что инфляционное давление остается повышенным.

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В августе 2026 года потребительская инфляция ускорилась до 8,1% в годовом измерении. Это немного превысило траекторию, которую Нацбанк прогнозировал в июле.

Одной из главных причин стало подорожание топлива. Оно росло быстрее, чем ожидал НБУ, на фоне обострения войны на Ближнем Востоке.

На цены также влияют последствия российских атак на критическую инфраструктуру. Из-за этого отдельные административные тарифы росли быстрее.

Базовая инфляция в последние месяцы также оставалась высокой. НБУ связывает это с ростом расходов бизнеса, в частности на электроэнергию, логистику и оплату труда.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса также остаются повышенными.

Учетная ставка в Украине: какие риски видит НБУ

НБУ ожидает, что в ближайшие месяцы инфляция может оставаться выше, чем предусматривалось предыдущим прогнозом.

На это, по оценкам регулятора, будут влиять последствия усиления российских атак на объекты логистики, производства и энергетической инфраструктуры. Дополнительным фактором является более дорогое, чем ожидалось ранее, топливо.

Влияние мировой ценовой ситуации также остается проинфляционным. В частности, НБУ учитывает события на Ближнем Востоке и возможный рост цен на нефть.

Среди рисков для инфляции Национальный банк называет и дефицит рабочей силы. Из-за этого может усиливаться давление на заработные платы.

Значительное предложение продовольствия на внутреннем рынке, по оценке НБУ, будет сдерживать инфляцию. В том числе этому способствуют сложности с вывозом урожая Черным морем. Подробности читайте здесь.

Повышение учетной ставки НБУ: зачем это нужно

НБУ объяснил, что повышение учетной ставки должно поддержать привлекательность гривневых активов и устойчивость валютного рынка.

После предыдущего повышения ставки часть банков, преимущественно небольших, уже начала повышать ставки. Спрос на гривневые депозиты и облигации внутреннего государственного займа сохранялся.

По мнению НБУ, дополнительное повышение ставки поможет сохранить контролируемость инфляционных ожиданий и будет способствовать возвращению инфляции на траекторию снижения.

Цель Национального банка — постепенное возвращение инфляции к 5% на горизонте монетарной политики.

Что означает повышение учетной ставки НБУ для кредитования

В Национальном банке отмечают, что нынешнее повышение ставки не окажет ощутимого сдерживающего влияния на кредитование.

НБУ фиксирует самый длительный период кредитной экспансии. Чтобы дополнительно поддержать бизнес в условиях усиления обстрелов, регулятор принял два пакета решений по расширению доступа к финансированию.

Работа над следующими мерами в этом направлении продолжается.

Нацбанк, учетная ставка: какое влияние оказывает война

Ключевым риском для инфляции и экономического развития НБУ называет ход полномасштабной войны.

Влияние войны на инфляцию:

Усиление атак России на производственные и инфраструктурные объекты увеличивает среднесрочные инфляционные риски.

Среди других рисков НБУ называет возможное возникновение дополнительных бюджетных потребностей на оборону и восстановление, а также усиление давления на заработные платы из-за дефицита работников.

В релизе НБУ есть отдельный тезис о том, что ухудшение ситуации с безопасностью может привести к охлаждению потребительского спроса и рынка труда. По оценке регулятора, это будет иметь дезинфляционный эффект.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в своем посте в Facebook обратил внимание именно на это заявление НБУ.

Он объяснил, что речь идет о возможном влиянии атак на гражданские объекты, логистику и бизнес. Если из-за этого предприятия будут вынуждены сокращать работу, увольнять сотрудников, ограничивать занятость или отправлять людей в вынужденные отпуска, это отразится на доходах населения.

По словам Шевчишина, снижение доходов может повлиять на потребительский спрос. А уменьшение спроса, в свою очередь, ограничивает возможности для дальнейшего роста цен.

Аналитик отметил, что сигналами для оценки такой ситуации будут тренды по количеству занятых, зарплатам и розничным продажам.

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