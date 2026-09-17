Сьогодні, 17 вересня, Верховна Рада підтримала законопроєкт №15579, який дозволяє використовувати об’єкти державної та комунальної власності для розміщення і проживання внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомила пресслужба парламенту.

Що передбачає закон №15579

Документ вносить зміни до прикінцевих та перехідних положень закону Про оренду державного та комунального майна. Зокрема, до 1 січня 2028 року зупиняється дія частини 10 статті 2 цього закону.

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Ця норма на сьогодні виключає зі сфери дії закону правовідносини щодо передання в оренду житла з державного житлового фонду та житлового фонду територіальних громад.

Таким чином, ухвалені зміни мають розблокувати механізм оренди відповідних об’єктів, якщо вони потрібні для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

Після набрання чинності закону державні органи та органи місцевого самоврядування отримають ширші можливості для використання державного і комунального майна з метою розміщення ВПО.

Раніше Факти ICTV розповідали, що передбачає програма житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб, які раніше проживали на тимчасово окупованих територіях. У 2026 році до програми внесли низку змін, які впливають на право отримання допомоги.

Нагадаємо, що для ВПО в Україні діє державний механізм компенсації витрат на житлово-комунальні послуги та енергоносії. Детальніше, читайте за посиланням.

Джерело : Верховна Рада

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