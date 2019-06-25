В Україні розчаровані голосуванням ПАРЄ щодо резолюції, яка дозволить повернутися до організації делегації Російської Федерації. Факти ICTV зібрали реакцію української влади та мережі щодо скандального голосування.

Головною новиною дня стало голосування ПАРЄ щодо резолюції, яка дозволить скасувати санкції проти російської делегації в Асамблеї, запроваджені через анексію Криму та вторгнення на Донбас.

Через це рішення Україна призупиняє участь у роботі ПАРЄ на знак протесту.

У МЗС України назвали голосування “неприпустимою поступкою Російській Федерації”, яка стала “результатом безпрецедентного тиску і фінансового шантажу з боку Росії”.

Президент України Володимир Зеленський висловив жаль з приводу рішення ПАРЄ:

– Минулого тижня я особисто обговорював це питання з президентом Франції та з Федеральним канцлером Німеччини. Намагався переконати Макрона та Меркель, що повернення російської делегації до ПАРЄ можливе лише після того, як Росія виконає принципові вимоги Асамблеї. Шкода, що наші європейські партнери нас не почули та вчинили інакше, – зазначив президент.

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко зняла відеозвернення, у якому поклала провину за убивства українців на Донбасі та знущання над політв’язнями на 118 членів ПАРЄ, які підтримали повернення Росії до Асамблеї.

– Гроші виявилися набагато важливішими, ніж принципи, – констатувала Геращенко.

Глава української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв назвав резолюцію ганьбою і зазначив, що ПАРЄ “у стані зомбі о першій годині ночі відкрила двері агресору”.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що голосування членів Парламентської асамблеї Ради Європи за повернення Росії до організації дозволило агресору взяти реванш.

На думку віце-прем’єр-міністра України В’ячеслава Кириленка, резолюція ПАРЄ ставить хрест на міжнародній коаліції на підтримку України.

Також багато коментарів із розчаруванням з’явилися у мережі від пересічних українців.

























Убивства пробачили за гроші: реакція в Україні на повернення РФ до ПАРЄ / 6 фотографий

Фото: ПАСЕ