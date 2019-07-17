Монолог журналіста Георгія Габунії в прямому ефірі рейтингового телеканалу Руставі 2 на адресу президента Росії Путіна став сюрпризом для багатьох. Грузини в своїх емоціях розділилися. Одні підтримують журналіста, інші – категорично проти таких експромтів.

Одразу після ефіру під телеканалом Руставі 2 – зібрався мітинг з вимогою звільнити ведучого. Його організували проросійські політики, а на ранок вже і в Москві депутати Держдуми шикувалися в черги до мікрофона – аби висловити своє невдоволення. Вони вимагали покарання не тільки для ведучого, а й для всіх грузинів. Заборони літати до Грузії, яку запровадила Росія, їм видалося мало.

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Держдума одностайно голосує за постанову про введення додаткових економічних санкцій. Російські політики посягнули на головну гордість Грузії – вино та мінеральну воду.

Москва тисне на найболючіші точки для економіки Грузії. Туристичний сезон після припинення авіасполучення вже і так опинився на межі зриву.

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Зупинка туристичного потоку росіян – це була відповідь на хвилю антиросійських протестів. Після того як депутат Держдуми Гаврилов під час православного форуму в Тбілісі всівся у крісло спікера парламенту Грузії. Гаврилов публічно визнав незалежність Абхазії та Південної Осетії. Тобто фактично окупацію Грузії.

Тоді російська делегація поспіхом покинула грузинський парламент та негайно повернулася до Москви. По всій Грузії пройшли чисельні антиросійські мітинги. Поліцейські жорстоко розігнали один з них – понад сто людей опинилися у лікарнях.

Це тільки посилило антиросійські настрої у Грузії. До сих пір під парламентом збираються мітинги з вимогою відставки міністра внутрішніх справ, який керував розгоном.

А відомі грузини один за одним заявляють про власний протест. Футболісти виходять у футболках з написом Росія окупувала 20% Грузії. І навіть зірка Ніно Катамадзе заявила, що більше не буде гастролювати в Росії.

Експерти і досі сперечаються в кінцевій меті телевізійного сюрпризу. Але впевнені в одному – політтехнологи Кремля вже взяли ситуацію в обробку. Після довгої паузи президент Путін відреагував на вимогу Держдуми ввести санкції проти Грузії

Після цього санкції ніби зависли в повітрі – російський парламент своє рішення не скасував, але й уряд не дав їм хід. Хоча милість Путіна була вибірковою – авіаційне сполучення із Грузією так і не відновили, тут вже не лише політична гра.

Командиру грузинського легіону все це дуже нагадує 2008 рік. Тоді напередодні військового вторгнення Росія також обкладала Грузію економічними санкціями. Колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов в новий наступ російської армії не вірить. Каже – це швидше схоже на гру з розколу суспільства.

У Грузії Кремль зараз намагається відпрацювати сценарій вже розіграний у Молдові – вважає політичний журналіст Віталій Портніков. У сусідній державі об’єдналися затяті вороги – проросійські та проєвропейські сили, аби позбавити влади олігарха Плахотнюка. У Грузії ж позбавити впливу хочуть мільярдера Бідзіну Іванішвілі. Він не займає ніяких посад, але контролює і частину парламенту, і уряду.

Кремль залишає простір для маневру. Санкції обов’язково введуть, якщо раптом щось піде не за сценарієм. Адже просто так відпускати Грузію з орбіти свого впливу Москва не збирається.

Нагадаємо, справу про заворушення біля парламенту Грузії перекваліфікували у спробу державного перевороту.