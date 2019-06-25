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Грузія обрала нового спікера парламенту

Головою парламенту Грузії став Арчіл Талаквадзе.

Грузія обрала нового спікера парламенту

У Грузії новообраним спікером парламенту став представник правлячої партії Грузинська мрія Арчіл Талаквадзе.

За його кандидатуру проголосували 94 людини, проти не висловився ніхто. Представники опозиції на пленарному засіданні були відсутні, вони покинули зал на знак протесту.

Читайте: Протести у Грузії: опозиція висунула три вимоги до влади

Попередній спікер Іраклій Кобахідзе пішов у відставку на тлі протестів в Тбілісі, виконавши одну з вимог опозиції.

Нагадаємо, що протести у  Грузії почалися у ніч на 21 червня. У результаті зіткнень постраждали близько 240 осіб, серед них 80 – співробітники поліції, ще 160 – мітингувальники. Факти ICTV стежать за подіями у Тбілісі в онлайн-трансляції.

Джерело: Руставі-2

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