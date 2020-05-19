20 травня о 10.00 розпочнеться пленарне засідання Верховної Ради, на якому народні депутати розглядатимуть низку законопроектів у першому і другому читаннях.
Передусім на розгляд виноситься питання ратифікації Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів.
Також нардепи мають внести зміни до Земельного кодексу України щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій.
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Серед інших важливих документів – внесення змін до деяких законів щодо ліквідації штучних бюрократичних бар’єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров’я, а також повторний розгляд закону Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.
Після 16.00 нардепи працюватимуть у комітетах, фракціях і групах.