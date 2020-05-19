Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України заплановане на 10.00 20 травня.

Депутати розглядатимуть низку законопроектів у першому і другому читаннях. Також на розгляд запропонований проект закону про ратифікацію Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів.

Крім того, у першому читанні нардепи розглядатимуть, зокрема, внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг і посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним.

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У другому читанні на розгляд запропоновані проекти законів про установу бізнес-омбудсмена і внесення змін до закону Про фізичну культуру і спорт.

Повторно з пропозиціями президента розглядатимуть внесення змін до закону Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

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Після 16.00 народні депутати працюватимуть у комітетах, фракціях і групах.

Нагадаємо, з 18 травня Верховна Рада України відновила роботу в режимі традиційних пленарних засідань.