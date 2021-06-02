Північний потік-2 буде зброєю в руках Росії – Зеленський

Лише Сполучені Штати можуть не дати добудувати російський газопровід Північний потік-2. У руках Росії він буде зброєю, а Україна втрачатиме як мінімум $3 млрд на рік після запуску цього проекту.

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Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з делегацією Конгресу США в Києві.

– Не дати добудувати та ввести в експлуатацію Північний потік-2 можуть тільки США та адміністрація президента Джо Байдена. Північний потік-2 – це не просто енергетична безпека, про яку говорять усі дипломати та політики, це окрема потужна зброя Російської Федерації, яку їй дають сьогодні до рук. А потім Європа запитує про те, як можна захиститися від Росії. Відповідь дуже проста – не давати зброю ворогові, – зазначив глава держави.

Зеленський додав, що зараз Україна на східному кордоні Європи захищає європейські цінності, а для цього потрібна сильна і добре забезпечена армія.

– Північний потік-2 відключить Україну від постачань газу, а значить, відключить нас щонайменше від $3 млрд на рік… Нам не буде чим платити за українську армію, – додав президент.

Зеленський також зазначив, що розуміння всіх загроз, які несе Північний потік-2, особливо актуальне напередодні зустрічі президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним. За його словами, Україна готова надати американській стороні повну інформацію з цього питання.

Майбутнє Північного потоку-2

Раніше до США вирушили спеціальні посланці від німецького уряду, щоб обговорити майбутнє Північного потоку-2.

Німеччина та США мають істотні розбіжності в поглядах щодо цього газопроводу. Водночас невідомо, чи могла змінитися позиція Німеччини на тлі останніх подій у Східній Європі.