Северный поток-2 будет оружием в руках России — Зеленский

Лишь Соединенные Штаты могут не дать достроить российский газопровод Северный поток-2. В руках России он будет оружием, а Украина будет терять как минимум $3 млрд в год после запуска этого проекта.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с делегацией Конгресса США в Киеве.

— Не дать достроить и ввести в эксплуатацию Северный поток-2 могут только США и администрация президента Джо Байдена. Северный поток-2 — это не просто энергетическая безопасность, о которой говорят все дипломаты и политики, это отдельное мощное оружие Российской Федерации, которое ей дают сегодня в руки. А потом Европа спрашивает о том, как можно защититься от России. Ответ очень прост — не давать оружие врагу, — отметил глава государства.

Зеленский добавил, что сейчас Украина на восточной границе Европы защищает европейские ценности, а для этого нужна сильная и хорошо обеспеченная армия.

— Северный поток-2 отключит Украину от поставок газа, а значит, отключит нас по меньшей мере от $3 млрд в год… Нам нечем будет платить за украинскую армию, — добавил президент.

Зеленский также отметил, что понимание всех угроз, которые несет Северный поток-2, особенно актуально в преддверии встречи президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, Украина готова предоставить американской стороне полную информацию по этому вопросу.