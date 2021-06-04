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Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

Проти екс-регіонала Левченка закрили справу, він повернувся до України за компенсацією

Проти екс-регіонала Левченка закрили справу, він повернувся до України за компенсацією

Оперативно-розшукову справу щодо скандального екс-регіонала Миколи Левченка було закрито за поданням одного зі старших слідчих Нацполіції.

За інформацією СБУ, кримінальну справу проти Левченка було закрито, а самого політика – знято з розшуку.

– Кримінальне провадження розглядалося за ч. 2 ст. 110 та ч. 3 ст. 161 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; порушення рівноправності громадян залежно від їхньої національної належності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Напередодні про повернення Миколи Левченка до України повідомив його адвокат Олег Курчин.

Причиною візиту, за словами юриста, є отримання компенсації, яку Левченку присудив Європейський суд із прав людини.

Так, ЄСПЛ визнав несправедливими розслідування, що велися щодо екс-регіонала, і тепер Україна має виплатити йому €1,1 тис.

Справа Левченка

Один із представників оточення Віктора Януковича, член Партії регіонів Микола Левченко втік з України у 2014 році.

СБУ оголосила його в розшук лише у 2015: політика звинувачували в посяганні на недоторканість та територіальну цілісність України за голосування за “диктаторські” закони 16 січня 2014 року.

Слідство проти колишнього нардепа Миколи Левченка тривало понад п’ять років і вісім місяців.

Джерело: УНІАН

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