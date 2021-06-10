Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що російський Газпром поставляє газ до Європи через Україну на умовах транзитного контракту, що діє до 2024 року.

За його словами, Київ готовий подати позов проти РФ до Стокгольмського арбітражу в разі відмови від транзиту через Україну.

– Ми знову підемо в арбітраж і знову будемо перемагати, – зазначив Шмигаль.

За умовами договору, Газпром зобов’язався прокачувати щонайменше 40 млрд кубометрів на рік через українську трубу. Платежі за транзит обов’язкові, навіть якщо газ фізично не йтиме через ГТС.

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Зазначимо, від зупинення транзиту газу через українську територію Україна втрачатиме не менш як $ 1,5 млрд на рік.

Гарантія транзиту

Раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що незабаром Сполучені Штати та Німеччина обговорять питання компенсацій Україні в разі запуску російського газопроводу Північний потік-2 в експлуатацію.

На його думку, оптимальним рішенням буде гарантування Україні того, що транзитні платежі збережуться і після запуску газопроводу.