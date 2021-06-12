Ще один крок: Україна знайшла приміщення для генконсульства у Г’юстоні

Україна підписала договір щодо оренди приміщення, в якому згодом буде розташоване генеральне консульство в Г’юстоні, штат Техас.

Таким чином українські дипломати зробили ще один важливий крок для відкриття чергового диппредставництва у США.

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Свій підпис на договорі поставила посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова.

– Ми дуже раді можливості збільшувати та розвивати українську присутність в американських регіонах. На півдні Америки – велика й активна українська громада, – йдеться в повідомленні.

Посол додала, що цей регіон США має величезний потенціал для розвитку нових стратегічних напрямків партнерства.

Посольство США приміряло форму збірної України

10 червня в Україні американські дипломати приміряли нову форму збірної України, на якій зображена карта країни з Кримом та друга частина гасла Героям слава !.

Відповідне фото опубліковано на офіційній сторінці посольства США в Україні.

Зокрема, форму української збірної наділу тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін, а також 16 дипломатів.