Без доступу до інноваційних засобів захисту рослин Україна втратить конкуренцію на світових аграрних ринках – Роман Сластьон

Український аграрний сектор зіткнувся з реальною загрозою втрати конкурентоспроможності вітчизняних сільськогосподарських культур на світових ринках.

Для уникнення колосальних втрат економіки представники профільних асоціацій та Міністерства аграрної політики закликали народних депутатів винести у сесійний зал на найближчому пленарному тижні та ухвалити законопроект №2289.

Документ скасовує введений п’ять років тому фактичний мораторій на ввезення та реєстрацію в Україні оригінальних інноваційних засобів захисту рослин.

Заклик до Верховної Ради щодо негайного включення законопроекту №2289 Про внесення змін до статті 4 Закону України Про пестициди та агрохімікати щодо ввезення пестицидів на митну територію України до порядку денного найближчого засідання озвучили під час прес-конференції 14 червня 2021 року.

У першому читанні документ ухвалили 2 грудня 2020 року. Ось вже півроку українські аграрії із нетерпінням чекають на остаточне ухвалення доленосного закону.

Генеральний директор Асоціації Український клуб аграрного бізнесу Роман Сластьон констатував, що у 2015 році Верховна Рада зробила серйозну помилку, інтегрувавши у 4 статтю відповідного закону норму, що передбачає обов’язкову реєстрацію ЗЗР у країнах-виробниках при ввезенні в Україну зразків пестицидів для державних випробувань.

На практиці норма виявилася важко здійсненною, що призвело до фактичного блокування ввезення у нашу країну інноваційних агрохімікатів. За п’ять років кількість успішно зареєстрованих оригінальних препаратів в Україні скоротилася втричі. У результаті 95% інноваційних ЗЗР – недоступні для українських аграріїв. Щорічні збитки агросектору складають понад 3 млрд грн.

— З часом шкідники та бур’яни набувають стійкості до засобів захисту рослин. Виникає так звана резистентність. Відповідно, старі засоби захисту стають менш ефективними у протидії шкідникам. Таким чином, оновлення препаратів і надходження нових розробок було гарантією успішного сільського господарства протягом десятків років. На жаль, в Україні цей процес заблокований вже п’ятий рік. Ми не можемо проводити дослідження в наукових установах та організаціях, які мають відповідні умови для дослідження нових препаратів. Це закладає негативні тенденції для конкурентоспроможності нашої сільськогосподарської продукції на міжнародних ринках, – підкреслив Роман Сластьон.

Солідарний із ним перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Він попередив, що кожен день зволікання з ухваленням законопроекту негативно впливає як на економіку, так і на екологію України.

— Ми щороку фіксуємо постійну волатильність та непередбачуваність погодних умов. Це змушує фермерів дуже швидко реагувати та адаптувати свої технології. На жаль, із блокуванням доступу до випробувань інноваційних препаратів, через неможливість ввезення зразків ЗЗР для наукових цілей, наші аграрії фактично не можуть бути такими гнучкими та швидко реагувати, на відміну від фермерів інших країн. З огляду на те, що з кожним роком волатильність збільшується, це може призвести до втрати конкуренції та ринків. Ми закликаємо парламентарів якнайшвидше розглянути законопроект №2289, щоб інноваційні рішення були доступні нашим аграріям і щоб вони могли швидко ухвалювати рішення, бути ефективними, прибутковими, збільшувати врожайність та нарощувати виробництво, – заявив Висоцький.

Водночас народний депутат України Микола Кучер назвав токсичну законодавчу норму відверто лобістською, ухвалену п’ять років тому в інтересах окремих підприємств.

— Законопроект №2289 покликаний виправити відверто лобістську норму, прописану в статті 4 Закону України Про пестициди та агрохімікати. Ця норма створює переваги для окремих підприємств, які переважно торгують генеричними засобами захисту рослин за ціною сучасних ефективних і екологічно безпечних препаратів. Необхідність розблокування ввезення інноваційних ЗЗР для наукових досліджень і випробувань в Україні очевидна, як білий день. Обмеження доступу наших науковців до передових світових розробок призводить до того, що на українському ринку пропонують лише застарілі препарати, менш безпечні як для людини, так і навколишнього середовища. Ми вже п’ять років боремося, щоб виправити норму, яка шкодить українським аграріям, – резюмував Микола Кучер.

Спікери прес-конференції акцентували також увагу на тому, що ні в ЄС, ні в інших високорозвинених країнах такої законодавчої норми не існує, саме тому законопроект №2289 є ще й євроінтеграційним та підтримується урядом.