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Факти / Україна / Політика
Юлія Захарченко |

Хмара та Шишкін влаштували акцію протесту під час виступу Зеленського у Раді

Хмара та Шишкін влаштували акцію протесту під час виступу Зеленського у Раді

28 червня українці відзначають День Конституції України. З цього приводу народні депутати зібралися на урочисте засідання.

У будівлі Верховної Ради виступив глава держави Володимир Зеленський, другий президент України Леонід Кучма та інші політики.

Під час проголошення промови Володимира Зеленського у залі Верховної Ради стався інцидент.

На знак протесту деякі народні депутати II скликання встали, привертаючи увагу до напису на своїх футболках.

Серед них перший генеральний прокурор Віктор Шишкін і герой України Степан Хмара. Народні депутати II скликання ВР одягли футболки з написом Зе – вбивця Конституції.

Хмара та Шишкін влаштували акцію протесту під час виступу Зеленського у Раді

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