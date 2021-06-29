1 липня о 16.00 відбудеться позачергове пленарне засідання Верховної Ради. Спікер Дмитро Разумков підписав відповідне розпорядження.

У порядку денному дев’ять законопроектів. Серед них – про корінні народи та олігархів.

Усі питання порядку денного засідання Ради:

Внесення змін у державний бюджет України на 2021 рік, які стосуються спрямування частини коштів програми Велике будівництво на реставрацію пам’яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності (№5551). Зміни до деяких законодавчих актів щодо реформування сфери містобудівної діяльності (№5655). Зміни до Бюджетного кодексу щодо зарахування окремих адміністративних зборів за державну реєстрацію у сфері містобудівної діяльності (№5656). Законопроект про корінні народи України (№5506). Зміни до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів щодо адміністрування податків і зборів на тимчасово окупованій території Криму та міста Севастополя (№5501-д). Законопроект про визнання таким, що втратив чинність, закону Про створення вільної економічної зони Крим та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України (№5502-д). Внесення змін до розділу ХХІ Прикінцеві та перехідні положення Митного кодексу у зв’язку із втратою чинності законом Про створення вільної економічної зони Крим та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України (№5503-д). Законопроект про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (№5599). Зміни до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (№5600).

Заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук говорив, що до кінця нинішньої сесії, тобто до 23 липня, буде ще не одне позачергове засідання парламенту.