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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Корінні народи та олігархи: Рада проведе позачергове засідання 1 липня

Кримські татари

1 липня о 16.00 відбудеться позачергове пленарне засідання Верховної Ради. Спікер Дмитро Разумков підписав відповідне розпорядження.

У порядку денному дев’ять законопроектів. Серед них – про корінні народи та олігархів.

Усі питання порядку денного засідання Ради:

  1. Внесення змін у державний бюджет України на 2021 рік, які стосуються спрямування частини коштів програми Велике будівництво на реставрацію пам’яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності (№5551).
  2. Зміни до деяких законодавчих актів щодо реформування сфери містобудівної діяльності (№5655).
  3. Зміни до Бюджетного кодексу щодо зарахування окремих адміністративних зборів за державну реєстрацію у сфері містобудівної діяльності (№5656).
  4. Законопроект про корінні народи України (№5506).
  5. Зміни до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів щодо адміністрування податків і зборів на тимчасово окупованій території Криму та міста Севастополя (№5501-д).
  6. Законопроект про визнання таким, що втратив чинність, закону Про створення вільної економічної зони Крим та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України (№5502-д).
  7. Внесення змін до розділу ХХІ Прикінцеві та перехідні положення Митного кодексу у зв’язку із втратою чинності законом Про створення вільної економічної зони Крим та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України (№5503-д).
  8. Законопроект про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (№5599).
  9. Зміни до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (№5600).

Заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук говорив, що до кінця нинішньої сесії, тобто до 23 липня, буде ще не одне позачергове засідання парламенту.

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Джерело: Верховна Рада

Фото: Dreamstime

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