Інформація про нібито намір Ради національної безпеки та оборони створити реєстр заборонених ЗМІ не відповідає дійсності. Водночас розробляється методологія заборони в Україні ЗМІ, які раніше потрапили під санкції.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов журналістам в Києві 12 липня.

– Ви пам’ятаєте, що один молодий чоловік, який на прохання своєї організації включений в робочу групу, заявив про те, що нібито апарат РНБО має створити якийсь санкційний реєстр із забороною ЗМІ – це абсолютно не відповідає дійсності… Ми цим питанням не займаємося, – сказав він.

Він додав, що РНБО зараз приводить у відповідність список засобів масової інформації, які вже кілька років під санкціями.

– Але нормативно-правовий інструмент, яким чином до них повинні бути застосовані ці санкції, не розроблений, – заявив Данілов.

За його словами, мова йде про технічне і технологічне забезпечення цього процесу.

– Це не про свободу слова, це не якісь обмеження, це ті (ЗМІ – Ред.), щодо яких санкції вже введені. Провайдери повинні все це відпрацювати для того, щоб ми були впевнені, що вони не працюють на нашій території, – заявив секретар РНБО.

Він нагадав, що мова йде про великий перелік, серед яких телеканали NewsOne і ZIK, а також соціальні мережі.

Данілов підкреслив, що РНБО розглядає питання “негативних процесів”, які відбуваються в Facebook, Telegram, але мови про блокування цих додатків бути не може.